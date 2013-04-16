Работа с API ДубльГИС

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок167 просмотров

Здравствуйте. Требуется написать программу, которая через API дубльгис будет получать список ID компаний и сохранять их в файл.

От вас цена и срок.

Сайт программы 2gis.ru

icq для связи 555582222

12 лет назад
Rakshtel
Антон 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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