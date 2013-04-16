Добрый день! Есть желание сделать софтинку, которая бы подключалась к SAP BI системе, считывала немного данных из разных табличек на основе введенных пользователем ключей и выводила бы считанное в удобочитаемом формате, оптимально - в ...
Работа с API ДубльГИС
Здравствуйте. Требуется написать программу, которая через API дубльгис будет получать список ID компаний и сохранять их в файл.
От вас цена и срок.
Сайт программы 2gis.ru
icq для связи 555582222
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