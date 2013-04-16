Использовать движок Google Chrome для печати в PDF

Задача написать программу, используя движок Google Chrome печать в PDF, т.к. только так можно сохранить страницы с avito.ru с номером телефона

Из списка ссылок программа должна открыть сайты нажать показ номера и сохранить используя "Google Chrome печать в PDF" в файл PDF

Дополнительно в настройках возможность указывать куда сохранить и как делать имена файлов и папок добавляя дату и сокращая имена, чтобы длинными не были