Требуется написать программу на C# вывода списка станций метро отсортированных по степени удаленности (близости) от заданной. По городам Москва и Санкт-Петербург. Необходимо продемонстрировать пример кода написанных ранее программ для оценки его оптимизированности и читаемости. Заявки ...
Использовать движок Google Chrome для печати в PDF
Задача написать программу, используя движок Google Chrome печать в PDF, т.к. только так можно сохранить страницы с avito.ru с номером телефона
Из списка ссылок программа должна открыть сайты нажать показ номера и сохранить используя "Google Chrome печать в PDF" в файл PDF
Дополнительно в настройках возможность указывать куда сохранить и как делать имена файлов и папок добавляя дату и сокращая имена, чтобы длинными не были
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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