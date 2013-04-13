Мы ищем C++ Linux разработчика для работы над проектом. Предполагаемая продолжительность проекта – 3 месяца; возможно продолжение сотрудничества на более длительный срок. Проект: Основной целью проекта является разработка решения, устанавливающего соединение ...
Реализация клиент-серверного приложения
Реализация клиент-серверного приложения. Мне крайне важны временные рамки, чтобы реализация проекта не очень сильно вылезла за оговоренные сначала. Интересно ли вам это? Если да, то на какое время и деньги вы рассчитываете?
вот ссылка на файл
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