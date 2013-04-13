Реализация клиент-серверного приложения. Мне крайне важны временные рамки, чтобы реализация проекта не очень сильно вылезла за оговоренные сначала. Интересно ли вам это? Если да, то на какое время и деньги вы рассчитываете?

вот ссылка на файл

http://files.mail.ru/FD9401E9D2D34A09BFAC861BDD30F1EC