Мы ищем C++ Linux разработчика для работы над проектом. Предполагаемая продолжительность проекта – 3 месяца; возможно продолжение сотрудничества на более длительный срок. Проект: Основной целью проекта является разработка решения, устанавливающего соединение ...
Программа для проверки ключевых слов в тексте
Минимальный интерфейс
Исходной информацией для программы является эксел-файл, в котором находятся ключевые фразы и анализируемый текст
Количество ключевых фраз: от 1 до 30
Количество слов в ключевой фразе: от 1 до 10
Количество символов в тексте: от 1 до 4000
Программа должна: находить количество вхождений каждой ключевой фразы в тексте и выдавать каждое вхождение этой фразы. Выходная информация должна формироваться в эксель-файл.
Программа должна учитывать, что:
- внутри ключевой фразы могут встречаться знаки препинания: скобки, двоеточия, запятая, тире, многоточие, дефис, точка, восклицательный знак, вопросительный знак, кавычки (всех видов), точка с запятой, косая черта (слеш)
- внутри ключевой фразы могу встречаться предлоги: в, на, из
- внутри ключевой фразы могу встречаться союзы: и, а, но, или, либо
- ключевая фраза может находится в каком-то из падежей:
Окончания разных частей речи в разных падежах:
http://petrograd.biz/gramota/13.php имена существительные
http://petrograd.biz/gramota/23.php имена прилагательные
жду заявок
программулина реально уже нужна
Выбранный исполнитель
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