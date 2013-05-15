Программа для проверки ключевых слов в тексте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки245 просмотров

Минимальный интерфейс

Исходной информацией для программы является эксел-файл, в котором находятся ключевые фразы и анализируемый текст

Количество ключевых фраз: от 1 до 30

Количество слов в ключевой фразе: от 1 до 10

Количество символов в тексте: от 1 до 4000

Программа должна: находить количество вхождений каждой ключевой фразы в тексте и выдавать каждое вхождение этой фразы. Выходная информация должна формироваться в эксель-файл.

Программа должна учитывать, что:

- внутри ключевой фразы могут встречаться знаки препинания: скобки, двоеточия, запятая, тире, многоточие, дефис, точка, восклицательный знак, вопросительный знак, кавычки (всех видов), точка с запятой, косая черта (слеш)

- внутри ключевой фразы могу встречаться предлоги: в, на, из

- внутри ключевой фразы могу встречаться союзы: и, а, но, или, либо

- ключевая фраза может находится в каком-то из падежей:

Окончания разных частей речи в разных падежах:

http://petrograd.biz/gramota/13.php имена существительные

http://petrograd.biz/gramota/23.php имена прилагательные

жду заявок

программулина реально уже нужна

PHP
12 лет назад
DIVERSI
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

YHS
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня
Юра - отлично справился с работой, и вообще я нашла "своего" программиста!
Давно дело было, хорошо поработали в то время !=)

Заявки фрилансеров

YHS
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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