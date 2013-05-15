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Юрий
YHS
YHS
38 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Марина Диверси
DIVERSI
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
84 отзыва
$25
10 баллов
12 лет назад
Программа для проверки ключевых слов в тексте
PHP
Юра - отлично справился с работой, и вообще я нашла "своего" программиста!
Давно дело было, хорошо поработали в то время !=)
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#127
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