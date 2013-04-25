C++ Linux разработчик

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Мы ищем C++ Linux разработчика для работы над проектом. Предполагаемая продолжительность проекта – 3 месяца; возможно продолжение сотрудничества на более длительный срок.

Проект:

Основной целью проекта является разработка решения, устанавливающего соединение с удаленной Linux-машиной, которое затем используется для туннелирования TCP-коммуникаций между удаленной сетью и локальной машиной. Приложение, запущенное на Linux-машине, задает порты и IP-адреса в удаленной сети, с которыми необходимо установить связь, в то время как приложение на машине клиента открывает локальный порт для каждой комбинации IP/порт, с которыми установлено туннельное соединение. Приложение стороннего поставщика, запущенное на локальной машине, получает таким образом возможность установить связь с этими локальными портами, а через них – с удаленными конечными точками. Проект основывается на уже существующем программном решении, позволяющем пользователю соединяться через сеть или Интернет с Linux-машиной и управлять экраном, клавиатурой и мышью.

Обязательные требования:

• Уверенные знания С++ (желателен опыт разработки на чистом С, для работы с имеющимся кодом)

• ООП, обобщенное программирование, STL

• Многопоточное / многозадачное программирование

• Сетевое программирование: стек TCP/IP, сокеты Беркли

• Уверенные знания в проектировании безопасности IT-систем

• Инструментарий GNU: gcc/gdb/make

• Система контроля версий SVN

• Английский не ниже Intermediate

• Опыт работы по scrum-методологии

• Желательно присутствие в офисе

Linux
12 лет назад
Fortess
43 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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