Приложение комплексного поиска

Есть специализированная программа для проектировщиков по проведению гидравлического расчета водяного пожаротушения «ГидРаВПТ». Сайт ГидРаВПТ.Рф Хотелось бы к этой программе или обособленно от программы создать несколько модулей для работы в автокаде и/или нанокаде для своих ...