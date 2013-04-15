Преобразовать XLS в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок228 просмотров

Здравствуйте.

Требуется написать программу согласно ТЗ.

https://www.dropbox.com/s/28wndil691lig0y/1.txt

Желательно СБС. Пожалуйста, сначала назовите цену и сроки.

HTML
12 лет назад
woodywoodpecker
Еремин 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт к The Bat

    Нужен скрипт к The Bat, для отправки писем по нужным адресам Желательно под версию The Bat 4.1.7 Что должен делать скрипт: 1 При отправке писем скрипт отбирает в ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача на c# / xml (to c# class) / vk api

    Получаю данные со стены вконтакте, которые содержат сообщение и id его отправителя. Нужно уже по id "полцепить" аватар отправителя и внедрить в уже распарсенные данные стены. Программа для Windows 8.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист-разработчик C#

    $3000

    Обязанности: Разработка новой веб версии системы отчетности (ASP.NET MVC3 (C#), MS SQL Server 2012, Silverlight); Доработка мобильного приложения для Android; Поддержка и доработка текущей версии системы отчетности; Исправление критических багов ...

    AndroidASP.NETJavaSQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Онлайн-примерка

    требуется создание программного модуля, который должен захватывать видеопоток с вебкамеры, детектировать на нем лицо (если таковое есть), и прицепить к распознанному лицу реальные очки. все должно быть в режиме реального времени, т.е. если наклонять или ...

    OpenCV
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рефакторинг кода с QT4 на Python PyQt

    $500

    Срок: 2 недели + неделю на тестирование и исправление ошибок . Что есть сейчас: Существует программа, написаная на С++ QT4 которая - постоянно запущена в трее на компьютере пользователя ...

    LinuxPythonUbuntu
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка POC LibreOffice OLE Excel сервера

    $250

    Разработка POC LibreOffice OLE Excel сервера. Техническое задание на разработку модели OLE-сервера Excel. Исходя из факта, что общение прикладных программ с Excel происходит стандартными средствами OLE, для проверки возможности замены MS Excel OLE ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа Sdk eclipse (java)+пояснительная записка

    нужна курсовая по программированию на языке программирования Sdk eclipse(java) Программа вычисления выражений в любой системе счисления написать программу и где-то 25 страниц описание работы программы. В программе должны использоваться классы: объекты, методы ...

    Java
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перехват и загрузка flv и mp4-потоков, мини-брауз.

    Необходимо написать программу-даунлоад менеджер, позволяющую скачивать flv и mp4-потоки. Программа будет исполнена ввиде мини-браузера (адресная строка, вперёд, назад, обновление, табы), отличительной особенностью которого является возможность определять все flv- и mp4-потоки, которые ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад