Написать приложение на Java

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Завершен1 заявка222 просмотра

Добрый день уважаемые!

Для доработки программы в области VoIP требуется java – программист:

- netbeans IDE;

- java swing;

- mysql;

- опыт работы от 2-х лет;

- знание/понимание VoIP, как работают софтфоны.

JavaMySQL
12 лет назад
soft_for_you
Алексей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

waw
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
12 лет назад
$200
10 дней
Все было сделано профессионально с пониманием в подходах реализации задачи.
Хороший заказчик. Оплатил вовремя. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

waw
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
12 лет назад

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