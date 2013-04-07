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Рефакторинг кода с QT4 на Python PyQt
Срок: 2 недели + неделю на тестирование и исправление ошибок .
Что есть сейчас:
Существует программа, написаная на С++ QT4 которая
- постоянно запущена в трее на компьютере пользователя (Windows)
- слушает сообщения от jabber сервера
- при получении сообщения о создании нового файла подключается к серверу ftp и скачивает файл в локалную папку
- открыавет файл в Adobe Reader или посылает его напрямую на печать (принтер по умолчанию) или выбор принтера .
Что нужно сделать:
Задание состоит в рефакторинге кода с внесением следущих изменений:
1. Переписать код на Python PyQt
2. Пограмма должна работать из консоли как сервис в коммандном режиме. Графическая часть должна быть надстройкой консольного варианта)
3. - добавить поддержку проследней версии Adobe Reader (сейчас работает только на версии 9.х). Возможно ли отправлять файл на печать другими программами?
4. - заменить передачу файлов с FTP на WebDav (серверная часть будет предоствавлена)
5. - все настройки программы должны храниться на сервере. Локально должны храниться только параметры подключения к серверу (server + user_id + jabber_id + password)
8. Программа должна работать под Windows (XP, Win7,Win8), включая 64 бит версии ОС
9. Программа должна работать под Linux desktop (репозиторий под дистрибутив ubuntu. Для остальных tar.gz архив)
Серверная част будет предоставлена. С ней ничего делать не нужно.
Если есть вопросы - спрашивайте
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