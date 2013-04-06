Необходимо написать программу-даунлоад менеджер, позволяющую скачивать flv и mp4-потоки. Программа будет исполнена ввиде мини-браузера (адресная строка, вперёд, назад, обновление, табы), отличительной особенностью которого является возможность определять все flv- и mp4-потоки, которые ...
Программа Sdk eclipse (java)+пояснительная записка
нужна курсовая по программированию на языке программирования Sdk eclipse(java)
Программа вычисления выражений в любой системе счисления
написать программу и где-то 25 страниц описание работы программы.
В программе должны использоваться классы: объекты, методы работы над этими объектами, она должна выводиться через консоль ,не через графический интерфейс.
срок 2 недели.
сначала желательно увидеть программу, а потом ПЗ
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