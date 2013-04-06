Программа Sdk eclipse (java)+пояснительная записка

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Закрыт3 заявки164 просмотра

нужна курсовая по программированию на языке программирования Sdk eclipse(java)

Программа вычисления выражений в любой системе счисления

написать программу и где-то 25 страниц описание работы программы.

В программе должны использоваться классы: объекты, методы работы над этими объектами, она должна выводиться через консоль ,не через графический интерфейс.

срок 2 недели.

сначала желательно увидеть программу, а потом ПЗ

Java
12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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