Программа Sdk eclipse (java)+пояснительная записка

нужна курсовая по программированию на языке программирования Sdk eclipse(java)

Программа вычисления выражений в любой системе счисления

написать программу и где-то 25 страниц описание работы программы.

В программе должны использоваться классы: объекты, методы работы над этими объектами, она должна выводиться через консоль ,не через графический интерфейс.

срок 2 недели.

сначала желательно увидеть программу, а потом ПЗ