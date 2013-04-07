Онлайн-примерка

требуется создание программного модуля, который должен захватывать видеопоток с вебкамеры, детектировать на нем лицо (если таковое есть), и прицепить к распознанному лицу реальные очки. все должно быть в режиме реального времени, т.е. если наклонять или поворачивать голову, очки должны повторять данные движения. своего рода примерка очков.

ОС Windows

язык программирования - C++;

использование OpenCV;

остальное на Ваше усмотрение.

от Вас - срок и цена.