Онлайн-примерка

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Закрытнет заявок183 просмотра

требуется создание программного модуля, который должен захватывать видеопоток с вебкамеры, детектировать на нем лицо (если таковое есть), и прицепить к распознанному лицу реальные очки. все должно быть в режиме реального времени, т.е. если наклонять или поворачивать голову, очки должны повторять данные движения. своего рода примерка очков.

ОС Windows

язык программирования - C++;

использование OpenCV;

остальное на Ваше усмотрение.

от Вас - срок и цена.

OpenCV
12 лет назад
alek3s
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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