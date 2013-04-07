Срок: 2 недели + неделю на тестирование и исправление ошибок . Что есть сейчас: Существует программа, написаная на С++ QT4 которая - постоянно запущена в трее на компьютере пользователя ...
Мессенджер под Макинтош
Нужно написать несложный месенджер под мак.
Месcенджер должен работать на websocket.
Язык не принципиален.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Разработка POC LibreOffice OLE Excel сервера. Техническое задание на разработку модели OLE-сервера Excel. Исходя из факта, что общение прикладных программ с Excel происходит стандартными средствами OLE, для проверки возможности замены MS Excel OLE ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
нужна курсовая по программированию на языке программирования Sdk eclipse(java) Программа вычисления выражений в любой системе счисления написать программу и где-то 25 страниц описание работы программы. В программе должны использоваться классы: объекты, методы ...Закрыт12 лет назад
Необходимо написать программу-даунлоад менеджер, позволяющую скачивать flv и mp4-потоки. Программа будет исполнена ввиде мини-браузера (адресная строка, вперёд, назад, обновление, табы), отличительной особенностью которого является возможность определять все flv- и mp4-потоки, которые ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день наш сайт планирует запустить новый проект по трансляции видео с городских веб-камер. На данный момент уже установлена и работает одна ip-камера. Но хотелось бы в этом году сделать их 5-6. Столкнулись с ...Закрыт12 лет назад
Написать программу на выбор: 1) Смоделировать одномерные случайные блуждания. Условия вычислительного эксперимента в среде VBA выбрать самостоятельно. Построить график =f(n) в таблице Excel. x должен быть в квадрате ИЛИ ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Исполнителю необходимо хорошо быть знакомым с форматом JPG. Ознакомиться можно здесь http://habrahabr.ru/post/102521/ либо в книге - Дж. Миано Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии. (есть исходные коды) Задача: написать ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $5000
Здравствуйте, нужна разработка программного обеспечения слежения за персоналом. Аналог СТАХ@НОВЕЦ Возможности программы http://stakhanovets.ru/?id=301 Демо http://195.234.5.137/stkh/index_c.html Логин - test Пароль - test Интересуют программисты которые реализовывали ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть модуль работающий по rsr232, каждые 2 секунды выдает данные. Необходимо данные складывать в фай, а так же при активном подключении посылать их через tcp/ip соединение Пользователь должен выбирать номер com порта, скорость ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
Написать фтп-клиент Нужно написать фтп-клиент для винды xp и 7. Заливщик должен работать с 3g модемом. 1. Подключить интернет 2. залить файлы на хостинг по указанным данным в текстовом ...Закрыт12 лет назад