Мессенджер под Макинтош

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Нужно написать несложный месенджер под мак.

Месcенджер должен работать на websocket.

Язык не принципиален.

12 лет назад
witalikt
Виталий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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