witalikt

Виталий witalikt

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Class на С# для IP телефонии

    Суть заключается в том, что есть софт и SIP клиент одна из его частей. По сути нужен класс, в нем должны быть функции звонка на указанный номер, выбора кодака, указания микрофона и динамиков, ответа на входящий ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен консультант в интернет сервис

    $500

    Основная задача прозванивать подключившихся клиентов знавать все ли им понятно и нет ли проблем. Отвечать на вопросы по программе. Обзвон ведется через Ip телефонию, потому не принципиально из какого вы города. На тестовый период (1 мес.) ЗП 5т.р. ...

    HTMLCSS
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать модули для Bitrix, Opencart, ShopScript

    Есть сервис, он распространяется в виде одного JS скрипта, в нем меняется только 1 GET переменная(домен). Требуется создать мини модули или плагины под наиболее распространенные CMS, с краткой инструкцией в виде пошаговых скринов. Модуль должен ...

    JavascriptOpenCartMODXБитрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить Asterisk, skype шлюз

    1. Обновить Asterisk до последней версии 3. Решить проблему пропадания звука со стороны звонящего. 4. Подключить озвучку текста. Нужен интерфейс для подачи и озвучки передаваемого текста, в установленное соединение. 5. Настроить билинг. 6. Настроить шлюз skype &lt;-&gt;sip (железо)

    Asterisk
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Регистрация на форумах

    Задача простая и долгосрочная. Нужно регистрировать по 2 аккаунта на различных форумах. Тематика форумов - все, что связано с сайтами (создание, продвижение, заработок) Плачу за каждую пару регистраций. Нужна только регистрация, без постинга. Жду ваших предложений.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется онлайн-консультант

    $500

    Для сервиса онлайн-консультирования нужны консультанты. Консультирование необходимо с 9 утра до 2 ночи. Предполагается, что консультантов будет несколько, посменно. К примеру, утром, в обед и вечером. Оплата производится по нескольким статьям. 1. Оплата за совершенный диалог (минимум 2 сообщения ...

    HTMLCSS
    Служба поддержки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн диалоговых окон

    Необходимо нарисовать 3 типа диалоговых окон для сервиса онлайн консультирования. По наполнению и содержанию обсудим поле принятия исполнителя. Дизайны должны быть разными по стилю. Основные требования: 1. Сроки, нужно сделать без задержек 2. Примеры работ интерфейсов

    Дизайн интерфейсов и игр9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать интерфейс под MAC и Linux

    Задач несколько но начнем с первой. Есть виндовое приложение и сейчас цель переделать его под Mac и Linux Как отправная точка взят Adobe AIR на сколько я правильно понял оно мульти платформенное. Нужно исходя из дизайна http://img832.imageshack.us/img832/5747/progmain412.jpg сделать ...

    Linux
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на jооmla

    Исходный сайт на Jumla. Нужно: 1. На карточках товара установить модуль отзывы, с возможностью править через админку. 2. Нужен программный модуль отображения ссылок на карточках товаров. (подробности опишу если договоримся) 3. Нужен xml sitemap

    Карточки товаров
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта на MODX

    Нужно сделать простенький сайт на ModX. Есть не разверстанный шаблон(достаточно простой) Содержание 5 страниц текста, галерея, форма обратной связи, новости. Все на стандартных элементах движка. Знакомство с Modx обязательно. Присылайте предложения.

    MODXФорма обратной связи
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Экспорт OpenCart

    Нужно заменить, переписать, исправить стандартный экспорт/импорт товаров в движке OpenCart Текущий выдает 502 ошибку через 60сек. Увеличить параметры хостинга не представляется возможным.

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка интерфейса под C#

    Есть дизайн для десктоп приложения http://img832.imageshack.us/img832/5747/progmain412.jpg нужно на основе дизайна реализовать интерфейс, желательно таким образом, чтобы можно было с наименьшими усилиями перенести на текущую версию. Приложение написано на C# под VS 2010 на windows form framework4.0 Интерфейс ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен ответственный исполнитель

    Предлагаю работу продвинутому пользователю ПК. Специальных навыков не требуется. Пол и возраст не имеют значения. В обязанности будут входить задачи различного характера, от работы с форумами до координации крупных проектов. Со своей стороны готов обучить всему, что ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проработка дизайна для сервиса онлайн консультант.

    $1000

    Требуется дизайнер, а возможно, и несколько дизайнеров на следующий список работ. 1. Дизайн десктоп-приложения. 2. Дизайн личного кабинета. 3. Разработка дизайна диалогового окна. 4. Разработка трех типов кнопок в разных вариантах и цветах. 5. Разработка логотипа. 6. Рекламные баннеры. Пишите, если ...

    Дизайн интерфейсов и игр17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видеоролик с описанием программы

    $500

    Для сервиса онлайн-консультант нужно несколько красивых презентационных роликов с отражением возможностей программы. Обязательно Наличие в портфолио подобных работ.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
webinsite
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Создание сайта на MODX
Все отлично!
Все хорошо
Ответный отзыв
modx-services
Сергей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
79 отзывов(-1)
$50
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта на MODX
Спасибо, рекомендую.
Все хорошо
Ответный отзыв
lstep
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Настроить Asterisk, skype шлюз
Приятно работать! Задачи ставит чётко и грамотно, проблем с оплатой не возникает.
Задача была не тривиальная. Справился на все 10 балов.
Ответный отзыв
Onik
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Экспорт OpenCart
Клиент очень адекватный, приятно с такими людьми работать. Оплата моментальная.
Прикрутил экспорт к магазину, качественно и быстро. Не просто отдал работу, но все протестировал и описал все нюансы, которые могут возникнуть.
Ответный отзыв