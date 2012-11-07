Суть заключается в том, что есть софт и SIP клиент одна из его частей. По сути нужен класс, в нем должны быть функции звонка на указанный номер, выбора кодака, указания микрофона и динамиков, ответа на входящий ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Основная задача прозванивать подключившихся клиентов знавать все ли им понятно и нет ли проблем. Отвечать на вопросы по программе. Обзвон ведется через Ip телефонию, потому не принципиально из какого вы города. На тестовый период (1 мес.) ЗП 5т.р. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сервис, он распространяется в виде одного JS скрипта, в нем меняется только 1 GET переменная(домен). Требуется создать мини модули или плагины под наиболее распространенные CMS, с краткой инструкцией в виде пошаговых скринов. Модуль должен ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
1. Обновить Asterisk до последней версии 3. Решить проблему пропадания звука со стороны звонящего. 4. Подключить озвучку текста. Нужен интерфейс для подачи и озвучки передаваемого текста, в установленное соединение. 5. Настроить билинг. 6. Настроить шлюз skype <->sip (железо)Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать несложный месенджер под мак. Месcенджер должен работать на websocket. Язык не принципиален.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задача простая и долгосрочная. Нужно регистрировать по 2 аккаунта на различных форумах. Тематика форумов - все, что связано с сайтами (создание, продвижение, заработок) Плачу за каждую пару регистраций. Нужна только регистрация, без постинга. Жду ваших предложений.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Для сервиса онлайн-консультирования нужны консультанты. Консультирование необходимо с 9 утра до 2 ночи. Предполагается, что консультантов будет несколько, посменно. К примеру, утром, в обед и вечером. Оплата производится по нескольким статьям. 1. Оплата за совершенный диалог (минимум 2 сообщения ...Служба поддержки8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать 3 типа диалоговых окон для сервиса онлайн консультирования. По наполнению и содержанию обсудим поле принятия исполнителя. Дизайны должны быть разными по стилю. Основные требования: 1. Сроки, нужно сделать без задержек 2. Примеры работ интерфейсовДизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт11 лет назад
Задач несколько но начнем с первой. Есть виндовое приложение и сейчас цель переделать его под Mac и Linux Как отправная точка взят Adobe AIR на сколько я правильно понял оно мульти платформенное. Нужно исходя из дизайна http://img832.imageshack.us/img832/5747/progmain412.jpg сделать ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Исходный сайт на Jumla. Нужно: 1. На карточках товара установить модуль отзывы, с возможностью править через админку. 2. Нужен программный модуль отображения ссылок на карточках товаров. (подробности опишу если договоримся) 3. Нужен xml sitemapВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать простенький сайт на ModX. Есть не разверстанный шаблон(достаточно простой) Содержание 5 страниц текста, галерея, форма обратной связи, новости. Все на стандартных элементах движка. Знакомство с Modx обязательно. Присылайте предложения.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Нужно заменить, переписать, исправить стандартный экспорт/импорт товаров в движке OpenCart Текущий выдает 502 ошибку через 60сек. Увеличить параметры хостинга не представляется возможным.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн личного кабинете для сервиса onlinesaler.ru Нужна общая концепция и отрисовка разных пунктов. Присылайте ссылки на ваши работы подобного рода.Дизайн интерфейсов и игр12 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн для десктоп приложения http://img832.imageshack.us/img832/5747/progmain412.jpg нужно на основе дизайна реализовать интерфейс, желательно таким образом, чтобы можно было с наименьшими усилиями перенести на текущую версию. Приложение написано на C# под VS 2010 на windows form framework4.0 Интерфейс ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Предлагаю работу продвинутому пользователю ПК. Специальных навыков не требуется. Пол и возраст не имеют значения. В обязанности будут входить задачи различного характера, от работы с форумами до координации крупных проектов. Со своей стороны готов обучить всему, что ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется дизайнер, а возможно, и несколько дизайнеров на следующий список работ. 1. Дизайн десктоп-приложения. 2. Дизайн личного кабинета. 3. Разработка дизайна диалогового окна. 4. Разработка трех типов кнопок в разных вариантах и цветах. 5. Разработка логотипа. 6. Рекламные баннеры. Пишите, если ...Дизайн интерфейсов и игр17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Для сервиса онлайн-консультант нужно несколько красивых презентационных роликов с отражением возможностей программы. Обязательно Наличие в портфолио подобных работ.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт11 лет назад