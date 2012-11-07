Задач несколько но начнем с первой. Есть виндовое приложение и сейчас цель переделать его под Mac и Linux Как отправная точка взят Adobe AIR на сколько я правильно понял оно мульти платформенное. Нужно исходя из дизайна http://img832.imageshack.us/img832/5747/progmain412.jpg сделать ...