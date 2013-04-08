требуется создание программного модуля, который должен захватывать видеопоток с вебкамеры, детектировать на нем лицо (если таковое есть), и прицепить к распознанному лицу реальные очки. все должно быть в режиме реального времени, т.е. если наклонять или ...
Программист-разработчик C#
Обязанности:
Разработка новой веб версии системы отчетности (ASP.NET MVC3 (C#), MS SQL Server 2012, Silverlight);
Доработка мобильного приложения для Android;
Поддержка и доработка текущей версии системы отчетности;
Исправление критических багов текущей версии системы отчетности;
Доработка мобильного приложения.
Требования:
Умение высокоэффективно использовать рабочее время;
Умение пользоваться справочными ресурсами;
Знание технического английского языка
Мужчина; Возраст: от 28 до 34 лет;
Высшее образование;
Не менее 5 лет работы в области разработки приложений на платформе ASP.NET MVC / C# / MS SQL/ Java;
Знание и опыт самостоятельного написания приложений на ASP.NET MVC / C# / MS SQL/Java;
Умение разбираться в чужом коде и писать код, понятный для других участников команды;
Опыт разработки приложений на Silverlight;
Знания IIS;
Опыт разработки высоконагруженных и масштабируемых веб-приложений;
Опыт оптимизации SQL-запросов;
Желательно опыт разработки приложений на Android.
Условия:
Полная занятость, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00;
Заработная плата 90.000 рублей;
Официальное оформление.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать несложный месенджер под мак. Месcенджер должен работать на websocket. Язык не принципиален.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Срок: 2 недели + неделю на тестирование и исправление ошибок . Что есть сейчас: Существует программа, написаная на С++ QT4 которая - постоянно запущена в трее на компьютере пользователя ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Разработка POC LibreOffice OLE Excel сервера. Техническое задание на разработку модели OLE-сервера Excel. Исходя из факта, что общение прикладных программ с Excel происходит стандартными средствами OLE, для проверки возможности замены MS Excel OLE ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
нужна курсовая по программированию на языке программирования Sdk eclipse(java) Программа вычисления выражений в любой системе счисления написать программу и где-то 25 страниц описание работы программы. В программе должны использоваться классы: объекты, методы ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать программу-даунлоад менеджер, позволяющую скачивать flv и mp4-потоки. Программа будет исполнена ввиде мини-браузера (адресная строка, вперёд, назад, обновление, табы), отличительной особенностью которого является возможность определять все flv- и mp4-потоки, которые ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день наш сайт планирует запустить новый проект по трансляции видео с городских веб-камер. На данный момент уже установлена и работает одна ip-камера. Но хотелось бы в этом году сделать их 5-6. Столкнулись с ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Написать программу на выбор: 1) Смоделировать одномерные случайные блуждания. Условия вычислительного эксперимента в среде VBA выбрать самостоятельно. Построить график =f(n) в таблице Excel. x должен быть в квадрате ИЛИ ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Исполнителю необходимо хорошо быть знакомым с форматом JPG. Ознакомиться можно здесь http://habrahabr.ru/post/102521/ либо в книге - Дж. Миано Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии. (есть исходные коды) Задача: написать ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $5000
Здравствуйте, нужна разработка программного обеспечения слежения за персоналом. Аналог СТАХ@НОВЕЦ Возможности программы http://stakhanovets.ru/?id=301 Демо http://195.234.5.137/stkh/index_c.html Логин - test Пароль - test Интересуют программисты которые реализовывали ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт12 лет назад