Программист-разработчик C#

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок206 просмотров

Обязанности:

Разработка новой веб версии системы отчетности (ASP.NET MVC3 (C#), MS SQL Server 2012, Silverlight);

Доработка мобильного приложения для Android;

Поддержка и доработка текущей версии системы отчетности;

Исправление критических багов текущей версии системы отчетности;

Доработка мобильного приложения.

Требования:

Умение высокоэффективно использовать рабочее время;

Умение пользоваться справочными ресурсами;

Знание технического английского языка

Мужчина; Возраст: от 28 до 34 лет;

Высшее образование;

Не менее 5 лет работы в области разработки приложений на платформе ASP.NET MVC / C# / MS SQL/ Java;

Знание и опыт самостоятельного написания приложений на ASP.NET MVC / C# / MS SQL/Java;

Умение разбираться в чужом коде и писать код, понятный для других участников команды;

Опыт разработки приложений на Silverlight;

Знания IIS;

Опыт разработки высоконагруженных и масштабируемых веб-приложений;

Опыт оптимизации SQL-запросов;

Желательно опыт разработки приложений на Android.

Условия:

Полная занятость, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00;

Заработная плата 90.000 рублей;

Официальное оформление.

AndroidASP.NETJavaSQL
12 лет назад
globalmerch
Агата 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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