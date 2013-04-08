Программист-разработчик C#

Обязанности:

Разработка новой веб версии системы отчетности (ASP.NET MVC3 (C#), MS SQL Server 2012, Silverlight);

Доработка мобильного приложения для Android;

Поддержка и доработка текущей версии системы отчетности;

Исправление критических багов текущей версии системы отчетности;

Доработка мобильного приложения.

Требования:

Умение высокоэффективно использовать рабочее время;

Умение пользоваться справочными ресурсами;

Знание технического английского языка

Мужчина; Возраст: от 28 до 34 лет;

Высшее образование;

Не менее 5 лет работы в области разработки приложений на платформе ASP.NET MVC / C# / MS SQL/ Java;

Знание и опыт самостоятельного написания приложений на ASP.NET MVC / C# / MS SQL/Java;

Умение разбираться в чужом коде и писать код, понятный для других участников команды;

Опыт разработки приложений на Silverlight;

Знания IIS;

Опыт разработки высоконагруженных и масштабируемых веб-приложений;

Опыт оптимизации SQL-запросов;

Желательно опыт разработки приложений на Android.

Условия:

Полная занятость, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00;

Заработная плата 90.000 рублей;

Официальное оформление.