woodywoodpecker

Здравствуйте. Требуется написать программу для проверки сайта на наличие "битых" ссылок и отсутствующих картинок. Более подробное ТЗ получит Исполнитель. Это работа для Профессионала. Если у Вас данное краткое ТЗ вызвало вопросы типа "Что считается "битой" ...
Еремин woodywoodpeckerwoodywoodpecker
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Требуется написать программу на Delphi. Пользователь указывает: 1) Расширение файлов и папку. 2) Указывает значения «ОТ» и «ДО»(string). Программа пробегает все файлы указанного расширения в папке, и удаляет значения оказавшиеся между ОТ и ДО. Сами ОТ и ДО не ...Прикладное ПО17 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, требуется написать регулярку для Notepad++. Вот ТЗ: Удалить все содержимое внутри программных скобокПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется оперативно распарсить достаточно большой сайт с полным дублированием структуры. База, урлы и т.д. Работа для профессионала.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, требуется написать менеджер буфера обмена, который бы отслеживал нажатие сочетаний клавиш CTRL+C и добавлял находящийся в буфере текст в Мемо, в порядке очереди - FIFO. Если текст в буфере = предыдущему куску текста, то ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Требуется написать программу для проверки сайта на наличие "битых" ссылок и отсутствующих картинок. Уточнение ТЗ будет предоставлено исполнителю.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, требуется распарсить csv файл и данные поместить в txt согласно шаблону.Прикладное ПО10 заявокЗакрыт11 лет назад
Я лаю тему - Вы ищете материал и рерайтите его до уникального состояния. 1 статья - ~1000 символов, ну или чуть больше. Оплата по договоренности.Копирайтинг68 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, требуется написать парсер CSV файла. Результат парсинга сохранять в отдельные txt файлы. Более подробное ТЗ - исполнителю. Желательно СБС. Пожалуйста, пишите примерные сроки и цену.Прикладное ПО16 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется написать программу согласно ТЗ. https://www.dropbox.com/s/28wndil691lig0y/1.txt Желательно СБС. Пожалуйста, сначала назовите цену и сроки.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, требуется написать код, который будет проверять google pr. Среда - delphi 2010. Желательно СБС. Стоимость и сроки - ЛС или тут.Системное программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется нехитрый скрипт для поиска роликов на YouTube и вставки их в страничку. Подробности исполнителю.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать парсер для парсинга локально расположенного файла. Размер файла - более 3 GB. Результаты выборки сохранить в txt файл. Исходник предоставить. Желательно СБС. Более подробное ТЗ исполнителю.Прикладное ПО16 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Имеется небольшой скрипт написанный ранее, требуется внести в него изменения и, если возможно, оптимизировать. Желательно СБС.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, требуется написать несколько десятков коротких статей (~1000 символов каждая) о компании, её истории, видах работ и т.д. по материалам сайтов компании. Язык статей - русский. Хорошо читаемый, литературный, грамотный русский язык. 1 статья сохраняется ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, требуется написать скрипт согласно ТЗ. СБС приветствуется. Так, как ТЗ достаточно понятное, то пишите, пожалуйста, сразу цену и сроки. ТЗ: https://dl.dropbox.com/u/103359292/tz001.txtВеб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется html страница, требуется добавить в нее элемент, как бы врезку для текстового блока, но не нарушая дизайна и оформить еще один текстовый блок в нижней части. Работа хоть и совсем не сложная, но хочется чтобы ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать парсер согласно ТЗ. Краткая суть ТЗ: Требуется парсить локальные txt документы и преобразовывать информацию из числовой в буквенную. Полное ТЗ будет предоставлено Исполнителю. Оплата на выбор исполнителя, но лучше СБС.Прикладное ПО19 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать скрипт согласно ТЗ. https://dl.dropbox.com/u/103359292/TZ7.txtВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Требуется сверстать покривившуюся страничку. Только для Профессионалов.HTML-верстка20 заявокЗакрыт11 лет назад