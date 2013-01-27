woodywoodpecker

Еремин woodywoodpecker

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Теперь я только тут. Ушел с фриланса.

Главное в деле - это качество.

  • Написать программу проверки ссылок и картинок

    Здравствуйте. Требуется написать программу для проверки сайта на наличие "битых" ссылок и отсутствующих картинок. Более подробное ТЗ получит Исполнитель. Это работа для Профессионала. Если у Вас данное краткое ТЗ вызвало вопросы типа "Что считается "битой" ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать программу на Delphi

    Требуется написать программу на Delphi. Пользователь указывает: 1) Расширение файлов и папку. 2) Указывает значения «ОТ» и «ДО»(string). Программа пробегает все файлы указанного расширения в папке, и удаляет значения оказавшиеся между ОТ и ДО. Сами ОТ и ДО не ...

    Delphi
    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер буфера обмена

    Здравствуйте, требуется написать менеджер буфера обмена, который бы отслеживал нажатие сочетаний клавиш CTRL+C и добавлял находящийся в буфере текст в Мемо, в порядке очереди - FIFO. Если текст в буфере = предыдущему куску текста, то ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать программу

    Здравствуйте. Требуется написать программу для проверки сайта на наличие "битых" ссылок и отсутствующих картинок. Уточнение ТЗ будет предоставлено исполнителю.

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер CSV-файла

    Здравствуйте, требуется написать парсер CSV файла. Результат парсинга сохранять в отдельные txt файлы. Более подробное ТЗ - исполнителю. Желательно СБС. Пожалуйста, пишите примерные сроки и цену.

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Преобразовать XLS в HTML

    Здравствуйте. Требуется написать программу согласно ТЗ. https://www.dropbox.com/s/28wndil691lig0y/1.txt Желательно СБС. Пожалуйста, сначала назовите цену и сроки.

    HTML
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать парсер

    Требуется написать парсер для парсинга локально расположенного файла. Размер файла - более 3 GB. Результаты выборки сохранить в txt файл. Исходник предоставить. Желательно СБС. Более подробное ТЗ исполнителю.

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать коротенькие статьи

    Здравствуйте, требуется написать несколько десятков коротких статей (~1000 символов каждая) о компании, её истории, видах работ и т.д. по материалам сайтов компании. Язык статей - русский. Хорошо читаемый, литературный, грамотный русский язык. 1 статья сохраняется ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать php-скрипт

    Здравствуйте, требуется написать скрипт согласно ТЗ. СБС приветствуется. Так, как ТЗ достаточно понятное, то пишите, пожалуйста, сразу цену и сроки. ТЗ: https://dl.dropbox.com/u/103359292/tz001.txt

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести изменения в страницу

    Имеется html страница, требуется добавить в нее элемент, как бы врезку для текстового блока, но не нарушая дизайна и оформить еще один текстовый блок в нижней части. Работа хоть и совсем не сложная, но хочется чтобы ...

    HTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать парсер

    Требуется написать парсер согласно ТЗ. Краткая суть ТЗ: Требуется парсить локальные txt документы и преобразовывать информацию из числовой в буквенную. Полное ТЗ будет предоставлено Исполнителю. Оплата на выбор исполнителя, но лучше СБС.

    Прикладное ПО19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
dad113
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Создать меню для сайта
Приятно было работать, рекомендую.
Просто отличный специалист! Мало того, что решил вопрос с меню грамотно и как мне надо было, так еще и сделал это все гораздо быстрее, чем предлагали другие. Т.е. Андрей зарекомендовал себя профессионалом высокого класса. Спасибо!
Ответный отзыв
MMM_Corp
Николай 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Менеджер буфера обмена
Спасибо за сотрудничество, все супер, как всегда!
Спасибо за сотрудничество, все супер, как всегда!
Ответный отзыв
TopCoders
Сергей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Написать функцию проверки google pr
Четкое задание и быстрая оплата. Сотрудничеством доволен.
Поставленная задача была выполнена достаточно быстро. Спасибо.
Ответный отзыв
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Написать коротенькие статьи
Только положительные впечатления от сотрудничества. Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата вовремя и в полном объеме. Спасибо!
Очень понравилось сотрудничество с Ольгой. Быстро и качественно. Будем работать еще.
Ответный отзыв
php_devel
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Требуется написать скрипт
Очень доволен сотрудничеством. Никаких проблем не возникло. Заказчик дал четкое т.з.. Я сделал, показал на своем хосте. Выслал скрипт и инструкцию по подключению в сайт. Дмитрий оплатил все сразу. Высший балл.
Великолепный исполнитель и очень вежливый человек. Работой крайне доволен. Александр написал не только скрипт, но и инструкцию с картинками по его внедрению в уже существующий проект. Надеюсь, что сотрудничество продолжим.
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