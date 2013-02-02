Отзыв сугубо положительный! Во первых сайт был сделан в четыре раза быстрее, во вторых по моей просьбе пару раз переделывался дизайн (цвет, шрифт и т.д. и обещал что еще можно будет что то поправить) что немаловажно, так как пока не увидишь сразу не поймешь, в третьих очень быстрое реагирование и подробное консультирование по любым вопросом. Могу рекомендовать всем тем кто задумался о интернет-магазине !