Вебмастер, СЕО специалист.
Создание, оптимизация и правильная раскрутка сайтов, интернет-магазинов.
Многолетний опыт в рекламном дизайне и IT сфере.
NEW!!! Мультивендорный интернет-магазин.
Персональный сайт: http://andreywhite.ru/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
11 лет назад
HTML
Отзыв сугубо положительный! Во первых сайт был сделан в четыре раза быстрее, во вторых по моей просьбе пару раз переделывался дизайн (цвет, шрифт и т.д. и обещал что еще можно будет что то поправить) что немаловажно, так как пока не увидишь сразу не поймешь, в третьих очень быстрое реагирование и подробное консультирование по любым вопросом. Могу рекомендовать всем тем кто задумался о интернет-магазине !
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$500
10 баллов
12 лет назад
Довольна результатом работы, сделал магазин быстро и качественно.
$400
10 баллов
12 лет назад
Drupal
Андрею спасибо. Работой довольны. По факту сроки меньше заявленных. Помог определится с дизайном, дает грамотные рекомендации. Советуем другим и сами будем еще обращаться.
$400
10 баллов
12 лет назад
Огромное спасибо АНДРЕЮ!!! Проект выполнен раньше договорного срока. Самое высокое качество исполнения и творческое содержание! Надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением! Сергей.
$400
10 баллов
12 лет назад
Выполненной работой очень доволен. Все выполнено быстро, качественно и профессионально. Было приятно с вами работать
Интернет-магазины
8 отзывов
от $300
от 5 дней
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