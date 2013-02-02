dad113

Андрей dad113

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Вебмастер, СЕО специалист.

Создание, оптимизация и правильная раскрутка сайтов, интернет-магазинов.

Многолетний опыт в рекламном дизайне и IT сфере.

NEW!!! Мультивендорный интернет-магазин.

Персональный сайт: http://andreywhite.ru/

Портфолио: http://andreywhite.ru/portfolio/portfindex.html

Портфолио

Отзывы заказчиков

SergioDelPasas
Изюмский 
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин детской мебели
HTML
Отзыв сугубо положительный! Во первых сайт был сделан в четыре раза быстрее, во вторых по моей просьбе пару раз переделывался дизайн (цвет, шрифт и т.д. и обещал что еще можно будет что то поправить) что немаловажно, так как пока не увидишь сразу не поймешь, в третьих очень быстрое реагирование и подробное консультирование по любым вопросом. Могу рекомендовать всем тем кто задумался о интернет-магазине !
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
ashona
Ольга 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Белый пион или White Peony
Довольна результатом работы, сделал магазин быстро и качественно.
Приятно было работать, рекомендую.
Ответный отзыв
vvkauto
51 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин текстиля на DRUPAL
Drupal
Андрею спасибо. Работой довольны. По факту сроки меньше заявленных. Помог определится с дизайном, дает грамотные рекомендации. Советуем другим и сами будем еще обращаться.
Приятно было работать, рекомендую.
Ответный отзыв
sms101
Сергей 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин "под ключ"
Огромное спасибо АНДРЕЮ!!! Проект выполнен раньше договорного срока. Самое высокое качество исполнения и творческое содержание! Надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением! Сергей.
Приятно было работать, рекомендую.
Ответный отзыв
alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Создание магазина ювелирных изделий
Выполненной работой очень доволен. Все выполнено быстро, качественно и профессионально. Было приятно с вами работать
Приятно было работать, рекомендую.
Ответный отзыв
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