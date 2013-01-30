sms101

Сергей sms101

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

MJKMaster
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Закупка ссылок на бирже, написание статей контекстной рекламы.
Написание статей
Хороший заказчик, рекомендую работать! Работа проходит хорошо, оплата в срок!
Работа выполнена на отлично, выше всяких похвал. Грамотность и творческий подход. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую Илью, как надежного и обязательного исполнителя.
Ответный отзыв
it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4000
10 баллов
11 лет назад
Продвижение сайта приватно для it-advert
Спасибо, рад развитию нашего сотрудничества и взаимопонимания
Работаем с Дмитрием более 4-х месяцев. Задачу по оптимизации и продвижению сайта Дмитрий выполняет наилучшим образом. За это время сайт по многим позиция вышел в Топ-10, по другим сильно продвинулся. Грамотные и исчерпывающие консультации в любое время. Огромное спасибо Дмитрию за сотрудничество!!!
Ответный отзыв
dad113
Андрей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Интернет-магазин "под ключ"
Приятно было работать, рекомендую.
Огромное спасибо АНДРЕЮ!!! Проект выполнен раньше договорного срока. Самое высокое качество исполнения и творческое содержание! Надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением! Сергей.
Ответный отзыв
Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
$400
2 балла
11 лет назад
Создание сайта интернет-магазина одежды
Opencart
заказчик пропал и не отвечает ни на email ни в скайпе. последний ответ от него был 1 марта, сегодня 10 апреля, потому больше надеяться что возможно у него что-то случилось нет желания. была предоплата 100$, затем я выполнил всю оговоренную работу и он пропал, с ним пропало 300$ оставшейся суммы и больше недели моего неоплаченного времени.