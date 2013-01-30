Требуется закупить вечные ссылки на бирже по тематике интернет магазина: мужская одежда. Написать несколько статей 2-3 тыс. знаков и разместить на читаемых сайтах.
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Нужен бюджетный, но красочный магазин одежды с типовым набором функций, адаптированный для СЕО продвижения, без товарного заполнения (заполнять будем сами более 1000 товаров). На Битриксе или OpenCart. Так же потребуется его установка и ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужен бюджетный, но красочный магазин одежды с типовым набором функций, адаптированный для СЕО продвижения, без товарного заполнения (заполнять будем сами более 1000 товаров). На Битриксе или OpenCart. Так же потребуется его ...Интернет-магазины43 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Оптимизация сайта с целью продвижения в поисковых системах и привлечения количества клиентов для увеличения объемов продаж интернет-магазина.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется помощь по написанию прайс-листа для яндекс-маркета в их собственном формате YML.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайте постоянно перегружается трафик из-за частых посещений с одного IP адреса. Подскажите, как поставить фильтр от ботов или другие пути решения данной проблемы. Заранее спасибо!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Здравствуйте, Господа! Требуется специалист для создания сайта интернет-магазина "под ключ". Товарный ассортимент: нижнее белье, парфюмерия , косметика, всего порядка 1000 товарных позиций. Предполагаемый бюджет 30 000 руб.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад