заказчик пропал и не отвечает ни на email ни в скайпе. последний ответ от него был 1 марта, сегодня 10 апреля, потому больше надеяться что возможно у него что-то случилось нет желания. была предоплата 100$, затем я выполнил всю оговоренную работу и он пропал, с ним пропало 300$ оставшейся суммы и больше недели моего неоплаченного времени.