Надо сделать тему для вордпресса (wordpress\wp-content\themes). Если вы раньше для вордпресса(wordpress) темы не делали, добавляться в исполнители ненадо! Тема должна быть совместима с плагином wp-shop, надо учитывать ...
Создание сайта интернет-магазина одежды
Здравствуйте!
Нужен бюджетный, но красочный магазин одежды с типовым набором функций, адаптированный для СЕО продвижения, без товарного заполнения (заполнять будем сами более 1000 товаров). На Битриксе или OpenCart. Так же потребуется его установка и отладка на нашем домене. Консультации и инструкции по правильному заполнению ключей поисковиков и тд. Возможно дальнейшее сотрудничество в раскрутке.
Пишите, пожалуйста с примерами и ценой.
ТЗ подробно при дальнейшем обсуждении.
Спасибо!
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