Создание сайта интернет-магазина одежды

Здравствуйте!

Нужен бюджетный, но красочный магазин одежды с типовым набором функций, адаптированный для СЕО продвижения, без товарного заполнения (заполнять будем сами более 1000 товаров). На Битриксе или OpenCart. Так же потребуется его установка и отладка на нашем домене. Консультации и инструкции по правильному заполнению ключей поисковиков и тд. Возможно дальнейшее сотрудничество в раскрутке.

Пишите, пожалуйста с примерами и ценой.

ТЗ подробно при дальнейшем обсуждении.

Спасибо!