Настроить sh404sef на джумле 1.5 Сам компонент sh404sef установлен на русском языке, его только нужно правильно настроить и запустить
Надо сделать тему для вордпресса
Надо сделать тему для вордпресса (wordpress\wp-content\themes).
Если вы раньше для вордпресса(wordpress) темы не делали, добавляться в исполнители ненадо!
Тема должна быть совместима с плагином wp-shop, надо учитывать то что в этом случае css не в одном файле, а в разных.
Тема будет применяться на сайте http://natureprodukt.com
Для тестовых работ будет дан доступ на зеркало http://shop.knk.crimea.ua
В прикреплённых файлах ТЗ и макет расположения блоков и элементов. В файлах НЕдизайн, а МАКЕТ!
Обратите внимание! Магазин делать НЕнадо, магазин уже есть, задача стоит во внешнем виде сайта.
Дизайн минималистический, всё должно быть очень просто, никаких дизайнерских излишеств!
Хорошо если у вас есть свои примеры работ.
Исполнителю иметь связь по телефону!
В ходе реализации вести диалог по каждому шагу. НЕнадо делать полностью дизайн а потом давать его на рассмотрение! НАДО вести диалог по каждому шагу, так меньше переделывать.
Если заказчик не полностью что-то описал в ТЗ или в ТЗ что-то понимается двояко – исполнитель должен помочь заказчику составить правильное ТЗ.
Срок исполнения 1 неделя.
Бюджет 100 доларов. Но если вы можете как специалист обосновать другую цену и другой срок то напишите это.
Для выбора исполнителя хотим видеть примеры работ
Оплата на карту ПриватБанка по курсу 8:1
Выбранный исполнитель
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