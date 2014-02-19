Надо сделать тему для вордпресса

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен4 заявки277 просмотров

Надо сделать тему для вордпресса (wordpress\wp-content\themes).

Если вы раньше для вордпресса(wordpress) темы не делали, добавляться в исполнители ненадо!

Тема должна быть совместима с плагином wp-shop, надо учитывать то что в этом случае css не в одном файле, а в разных.

Тема будет применяться на сайте http://natureprodukt.com

Для тестовых работ будет дан доступ на зеркало http://shop.knk.crimea.ua

В прикреплённых файлах ТЗ и макет расположения блоков и элементов. В файлах НЕдизайн, а МАКЕТ!

Обратите внимание! Магазин делать НЕнадо, магазин уже есть, задача стоит во внешнем виде сайта.

Дизайн минималистический, всё должно быть очень просто, никаких дизайнерских излишеств!

Хорошо если у вас есть свои примеры работ.

Исполнителю иметь связь по телефону!

В ходе реализации вести диалог по каждому шагу. НЕнадо делать полностью дизайн а потом давать его на рассмотрение! НАДО вести диалог по каждому шагу, так меньше переделывать.

Если заказчик не полностью что-то описал в ТЗ или в ТЗ что-то понимается двояко – исполнитель должен помочь заказчику составить правильное ТЗ.

Срок исполнения 1 неделя.

Бюджет 100 доларов. Но если вы можете как специалист обосновать другую цену и другой срок то напишите это.

Для выбора исполнителя хотим видеть примеры работ

Оплата на карту ПриватБанка по курсу 8:1

CSSWordPress
11 лет назад
alfa_lex
Алексей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

weblegko
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$200
7 дней
Хороший исполнитель, быстро разобрался в нюансах и плагинах нашего магазина http://natureprodukt.com, выполнил всё чётко по ТЗ включая дополнительный функционал.
Уже не в первый раз сотрудничаем с Алексеем. Как всегда поставление задачи на высоте. Деньги незамедлительно. С пониманием отнесся к моим сложностям, за что огромное спасибо! Так же очень благодарен за бонус. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

weblegko
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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