Доработать шаблон на prestashop

http://livedemo00.template-help.com/prestashop_37493/ - Есть этот шаблон.

Необходимо его перевести на русский. Магазин и платежные систем не нужны. Требуется оформить каталог гостинниц, создать все пункты меню. Заменить кнопку купить на "забронировать" и еще много мелких редакций.

Отредактировать шапку по макету, – макет предоставлю. Сделать все необходимо сегодня в течении 6-7 часов... Под моим чутким контролем.

Оплата поэтапно. Постоянно даю работу. Адекватный заказчик.