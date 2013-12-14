Доработать шаблон на prestashop

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки120 просмотров

http://livedemo00.template-help.com/prestashop_37493/ - Есть этот шаблон.

Необходимо его перевести на русский. Магазин и платежные систем не нужны. Требуется оформить каталог гостинниц, создать все пункты меню. Заменить кнопку купить на "забронировать" и еще много мелких редакций.

Отредактировать шапку по макету, – макет предоставлю. Сделать все необходимо сегодня в течении 6-7 часов... Под моим чутким контролем.

Оплата поэтапно. Постоянно даю работу. Адекватный заказчик.

PrestaShop
11 лет назад
raz3r
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интернет магазин

    $500

    Нужен еще один интернет магазин ..Сделать нужно под ключ , точную копию http://demo.ksenmart.ru но с изюменкой как внутри так и снаружи,чтобы был уникальным..Домен и хостинг предоставлю..Функционально он должен быть точным, но визуально можно внести изюминку(лекту)..Он ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка модуля для virtuemart 2

    Необходимо доработать существущий модуль для обмена с программой 1С. Довавить возможность выбора шаболона категории. Добавить выгрузку заказов а 1С. Настроить автоматический обмен.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Prestashop шаблон.

    $200

    Создание Prestashop шаблона.. Нужен больше знающий движок кодер чем программист .. Только натяжка сверстанного дизайна без разработки доп расширений.. 1-3 работы в месяц ..

    PrestaShop
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка интернет магазина на opencart ddom.dp.ua

    $100

    Требуется провести настройку интернет магазина на opencart. Интернет магазин был сделан на шаблоне. Он находится в стадии наполнения, его нужно откорректировать, сделать удобным для пользователя (модули в админке убрать или добавить) Приветствуется предложения по ...

    Opencart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать корзину для Mediawiki

    $500

    Необходимо выполнить простую, но нестандартную задачу. Прикрутить корзину к Mediawiki. В корзину попадают два параметра со страницы: Название страницы (Товар) Цена (Свойство Semantic Mediawiki) ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин для влюбленных

    $500

    Сделать интернет-магазин по функционалу наподобии liksashop(точка)ru. Помимо стандартного минимума интернет-магазина нужны: - модуль отзывы отдельным боксом - возможность задание через админку нет в наличии - модуль с этим товаром также заказали ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка модуля Opencart

    !. Необходимо доработать вывод php интегрированого модуля в магазин опенкарт Проще говоря есть модуль он интегрирован в магазин при покупке клиент покупает товар(запчасть) ,после запчасть попадает в корзину вместе с информацией с какого склада ...

    OpencartPHP
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка интернет магазина.

    Здравствуйте! Требуется доработка интернет магазина! Бывший исполнитель,взял ср-ва и не доделал магазин на 50% Движок OpenCart Требуется: Доделать верстку дизайна.(исполнитель не доделал верстку,сделал не качественно большая нагрузка (как говорит хостер магазин ...

    Opencart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Загрузка xml на сайт

    Движок интернет магазина drupal адрес yaport.su Выгрузка готова ввиде xml, пример могу прислать. Необходимо сделать скрипт с выгрузкой номенклатуры, 3 вида цен, остатков, артикулов. Связываться со мной через аську.

    Drupal
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад