Всем привет! История такая... заказал изготовление интернет-магазина чая с нуля у одних ребят, после четырех (!) месяцев ожидания у меня не хватило терпения и я прекратил с ними сотрудничать. Теперь у ...
Загрузка xml на сайт
Движок интернет магазина drupal адрес yaport.su
Выгрузка готова ввиде xml, пример могу прислать.
Необходимо сделать скрипт с выгрузкой номенклатуры, 3 вида цен, остатков, артикулов.
Связываться со мной через аську.
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