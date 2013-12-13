Доработка Opencart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок119 просмотров

1) Отправка СМС (модуль VIP SMS) данные форм модулей "Нашли дешевле" "Заказать звонок" "Купить в 1 клик"

сами

2) Описание товара перенести во вкладку общее вкладку описание убрать

3) Таймер акции на акционном товаре (раньше был теперь не работает)

4) Поправить отзывы (сверстано не удачно"Внимание:") проблема с отображением отзывов

5) Подправить просмотренные товары(что бы располагались строкой а не столбиком 3 достаточно)

6) Вместо Бренда и Модели в карточке товара вставить условия доставки, оплаты и гарантии(одинаковые для всех товаров) ваши варинты рассматриваются

http://m-mobi.com.ua/products/samsung_galaxy_s4_black_u9500_mtk_6589t_quadcore примерно как тут

7) http://luxus-ua.com/videonablyudenie/ir-barer-2-lucha-100-3-metrov.html вот тут вылазит модуль нужно убрать

8) Подправить ошибки недочеты(при этом адаптивная верстка не должна пострадать)

9) При выводе на печать не совсем корректно отображается.

Opencart
11 лет назад
MAlexxx19
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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