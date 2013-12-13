Всем привет! История такая... заказал изготовление интернет-магазина чая с нуля у одних ребят, после четырех (!) месяцев ожидания у меня не хватило терпения и я прекратил с ними сотрудничать. Теперь у ...
Доработка Opencart
1) Отправка СМС (модуль VIP SMS) данные форм модулей "Нашли дешевле" "Заказать звонок" "Купить в 1 клик"
сами
2) Описание товара перенести во вкладку общее вкладку описание убрать
3) Таймер акции на акционном товаре (раньше был теперь не работает)
4) Поправить отзывы (сверстано не удачно"Внимание:") проблема с отображением отзывов
5) Подправить просмотренные товары(что бы располагались строкой а не столбиком 3 достаточно)
6) Вместо Бренда и Модели в карточке товара вставить условия доставки, оплаты и гарантии(одинаковые для всех товаров) ваши варинты рассматриваются
http://m-mobi.com.ua/products/samsung_galaxy_s4_black_u9500_mtk_6589t_quadcore примерно как тут
7) http://luxus-ua.com/videonablyudenie/ir-barer-2-lucha-100-3-metrov.html вот тут вылазит модуль нужно убрать
8) Подправить ошибки недочеты(при этом адаптивная верстка не должна пострадать)
9) При выводе на печать не совсем корректно отображается.
Заявки фрилансеров
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