Доработка Opencart

1) Отправка СМС (модуль VIP SMS) данные форм модулей "Нашли дешевле" "Заказать звонок" "Купить в 1 клик"

сами

2) Описание товара перенести во вкладку общее вкладку описание убрать

3) Таймер акции на акционном товаре (раньше был теперь не работает)

4) Поправить отзывы (сверстано не удачно"Внимание:") проблема с отображением отзывов

5) Подправить просмотренные товары(что бы располагались строкой а не столбиком 3 достаточно)

6) Вместо Бренда и Модели в карточке товара вставить условия доставки, оплаты и гарантии(одинаковые для всех товаров) ваши варинты рассматриваются

http://m-mobi.com.ua/products/samsung_galaxy_s4_black_u9500_mtk_6589t_quadcore примерно как тут

7) http://luxus-ua.com/videonablyudenie/ir-barer-2-lucha-100-3-metrov.html вот тут вылазит модуль нужно убрать

8) Подправить ошибки недочеты(при этом адаптивная верстка не должна пострадать)

9) При выводе на печать не совсем корректно отображается.