Необходимо добавить 2 фильтра и 1 сортировку на страницу групп. У товара может быть несколько характеристик но нас будут интересовать 3 (производитель, серия товаров, цена (цена только по убыванию и возрастанию)). Над товарами будут ...
Пара задач по магазину на Битрикс
Сайт http://autoservice.lr4x4.ru/
1. Нужно сделать так, чтобы имеющиеся у клиентов накопительные скидки не суммировались со скидками по акциям. Использовалась только скидка по акции.
2. Требуется сделать что-то типа комплекта товаров - пакет запчастей и услуг для прохождения очередного технического обслуживания автомобиля. Стоимость такого пакета считается из стоимостей отдельных услуг и товаров. Плюс страницу выбора таких "комплектов" по марке, модели машины и пробегу.
Интересует строк и цена отдельно по задачам.
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