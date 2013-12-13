Пара задач по магазину на Битрикс

Сайт http://autoservice.lr4x4.ru/

1. Нужно сделать так, чтобы имеющиеся у клиентов накопительные скидки не суммировались со скидками по акциям. Использовалась только скидка по акции.

2. Требуется сделать что-то типа комплекта товаров - пакет запчастей и услуг для прохождения очередного технического обслуживания автомобиля. Стоимость такого пакета считается из стоимостей отдельных услуг и товаров. Плюс страницу выбора таких "комплектов" по марке, модели машины и пробегу.

Интересует строк и цена отдельно по задачам.