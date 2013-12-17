Key words Опперативно для магазина кожгалантереи

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен8 заявок211 просмотров

Нужно наполнить сайт интернет магазина поисковыми словами. Очень оперативно.

11 лет назад
Inlux
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$200
5 дней
Человек -профессионал и это понятно по каждому слову в общении. Спасибо за качественную и более чем оперативную работу!
Ирина - очень порядочный и добросовестный заказчик. Задание было поставлено чётко, а моменты которые возникали по ходу работы, решались незамедлительно. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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