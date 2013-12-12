Разработка шаблона на движок PrestaShop

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки134 просмотра

Потребуются знания php5, javascript, smarty

Нужно сделать готовый к употреблению шаблон.

Макет в psd предоставлю.

Реализация элементов юзабилити.

Модификация кода магазина:

Сделать авторизацию по СМС, т.е. вместо логина – номер телефона, а пароль – код по СМС.

При оформлении заказа сделать выбор упаковки из определенного каталога товаров.

Сделать генерацию кодов скидок (с датой истечения) – разовых на покупку и постоянных на аккаунт, а так же управление этими списками.

Уведомления по СМС и е-мейл (опционально) об изменении статуса заказа.

Скидки – из всех скидок должна действовать наибольшая (скидка на товар, разовая скидка на покупку, скидка на аккаунт).

Стоимость и продолжительность работ пишите в личку.

JavaScriptPHPPrestaShop
11 лет назад
catroot
Андрей 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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