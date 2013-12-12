Нужно очень глубоко переработать сайт. Основная суть это сделать landing page, но и изменения по сайту. Нужно полное! решение, не нужно предлагать только дизайн или верстку по отдельности, все нужно выполнить комплексом. ...
Разработка шаблона на движок PrestaShop
Потребуются знания php5, javascript, smarty
Нужно сделать готовый к употреблению шаблон.
Макет в psd предоставлю.
Реализация элементов юзабилити.
Модификация кода магазина:
Сделать авторизацию по СМС, т.е. вместо логина – номер телефона, а пароль – код по СМС.
При оформлении заказа сделать выбор упаковки из определенного каталога товаров.
Сделать генерацию кодов скидок (с датой истечения) – разовых на покупку и постоянных на аккаунт, а так же управление этими списками.
Уведомления по СМС и е-мейл (опционально) об изменении статуса заказа.
Скидки – из всех скидок должна действовать наибольшая (скидка на товар, разовая скидка на покупку, скидка на аккаунт).
Стоимость и продолжительность работ пишите в личку.
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