Нужно очень глубоко переработать сайт. Основная суть это сделать landing page, но и изменения по сайту. Нужно полное! решение, не нужно предлагать только дизайн или верстку по отдельности, все нужно выполнить комплексом. ...
Доработки интернет-магазина на OpenCart
Ищем спеца по OpenCart
Для интернет магазина www.sportbey.com.ua необходимо реализовать следующее:
1. Установить онлайн чат Siteheart.com
2. Сделать человекопонятный УРЛ
3. Реализовать последние просмотренные товары
(узнать индексируются ли отзывы в карточке товара, если нет, то установить вместо стандартных отзывов Дискус)
4. Подключить систему платежей liqpey
5 Подключить и настроить веб аналитику, яндекс метрика и гугл аналитикс
6. Доделать форму быстрого заказа
7. Реализовать живой поиск
8. Звонки с сайте sipiko.net
9. СМС информирование клиента Unisender - модуль куплен
10 Обмен данными с http://www.moysklad.ru/
11. Переработать уведомление которое приходит на маил о заказе.
Возможно в процессе появится еще пару мелочей...
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