Доработки интернет-магазина на OpenCart

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Закрыт6 заявок156 просмотров

Ищем спеца по OpenCart

Для интернет магазина www.sportbey.com.ua необходимо реализовать следующее:

1. Установить онлайн чат Siteheart.com

2. Сделать человекопонятный УРЛ

3. Реализовать последние просмотренные товары

(узнать индексируются ли отзывы в карточке товара, если нет, то установить вместо стандартных отзывов Дискус)

4. Подключить систему платежей liqpey

5 Подключить и настроить веб аналитику, яндекс метрика и гугл аналитикс

6. Доделать форму быстрого заказа

7. Реализовать живой поиск

8. Звонки с сайте sipiko.net

9. СМС информирование клиента Unisender - модуль куплен

10 Обмен данными с http://www.moysklad.ru/

11. Переработать уведомление которое приходит на маил о заказе.

Возможно в процессе появится еще пару мелочей...

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Opencart
11 лет назад
comportua
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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