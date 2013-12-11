Сменить шаблон сайта на php

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Есть сайт, работающей на фреймворке Kohana. У сайта сменился дизайн, он сверстан.

Требуется сменить шаблон для сайта. Всего 3 основных страниц(главная, категория, продукт), также связав вывод остальные страниц в шаблоны этих основных.

Пишите, пожалуйста, примерные цены.

Адрес сайта и новый дизайн скину в ЛС/Skype.

PHP
11 лет назад
henri89
Петр 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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