Портал Товаров и Услуг

Сайт о товарах и услугах. В почти полной готовности и прототип есть. Прикреплен файл, там адреса. Делала другая группа программистов. Пока он там- можно посмотреть. Сделано на ASP. Нужно скопировать на Joomla, OpenCart, WordPress или чем-то еще. Это некий гибрид Яндекс.Маркета, интернет магазина и каталога фирм. Я думаю все будет понятно на сайте. Срок и стоимость предложите вы. Любые вопросы и предложения лучше на мэил.