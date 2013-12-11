Требуется выполнить несколько задач в сайте на kohana: 1)При попытке переноса сайта на другой хостинг выдается ошибка Notice: Use of undefined constant E_DEPRECATED – assumed 'E_DEPRECATED' in application/bootstrap.php ...
Портал Товаров и Услуг
Сайт о товарах и услугах. В почти полной готовности и прототип есть. Прикреплен файл, там адреса. Делала другая группа программистов. Пока он там- можно посмотреть. Сделано на ASP. Нужно скопировать на Joomla, OpenCart, WordPress или чем-то еще. Это некий гибрид Яндекс.Маркета, интернет магазина и каталога фирм. Я думаю все будет понятно на сайте. Срок и стоимость предложите вы. Любые вопросы и предложения лучше на мэил.
Заявки фрилансеров
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