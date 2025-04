Изменения в сайте на kohana

Требуется выполнить несколько задач в сайте на kohana:

1)При попытке переноса сайта на другой хостинг выдается ошибка

Notice: Use of undefined constant E_DEPRECATED – assumed 'E_DEPRECATED' in application/bootstrap.php on line 5

2)Нужно изменить шаблон вывода для этого сайта

3)Добавить несколько новых функций

Более подробно опишу в ЛС.

Пишите, пожалуйста, примерные стоимости за час работы или по пунктам.