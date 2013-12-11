Изменения в сайте на kohana

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка133 просмотра

Требуется выполнить несколько задач в сайте на kohana:

1)При попытке переноса сайта на другой хостинг выдается ошибка

Notice: Use of undefined constant E_DEPRECATED – assumed 'E_DEPRECATED' in application/bootstrap.php on line 5

2)Нужно изменить шаблон вывода для этого сайта

3)Добавить несколько новых функций

Более подробно опишу в ЛС.

Пишите, пожалуйста, примерные стоимости за час работы или по пунктам.

11 лет назад
henri89
Петр 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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