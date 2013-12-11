Подробнее - в прикрепленном файле. Кратко, нужно создать интернет-магазин на Drupal Commerce с использованием уже готовой темы. Нужны 2 варианта оценки стоимости и сроков для этого проекта: 1) создание магазина без наполнения каталога товарами; 2) ...
Доработка оформления заказа на сайте (OpenCart)
Бюджет по договоренности
Доработка оформления заказа на сайте (OpenCart)
Сайт naprokat30.ru. Сейчас заказ можно оформить с/без регистрацией, клиент при оформлении заказа выбирает способ оплаты: оплата сразу через ROBOKASSA или по факту при получении. Таким образом заказ не будет оформлен, если клиент его не оплатил.
Надо построить логику оформления заказа следующим образом:
1. Клиент оформляет заказ указывает все параметры, включая способ оплаты, и отправляет заказ в магазин (не оплачивая его).
2. Менеджер обрабатывает заказ, проверяет наличие товара, связывается с клиентом для уточнения, если надо – вносит изменения в заказ.
3. После утверждения заказа менеджером клиент заходит в свой заказ и оплачивает его, если он выбрал способ оплаты он-лайн.
С зарегистрированными пользователями проблем возникнуть не должно, они получат доступ к своему заказу через личный кабинет. А вот как быть с незарегистрированными? Надо продумать и предложить, возможно вообще запретить заказ без регистрации (не хотелось бы) или без регистрации запретить оплату он-лайн – лучше вариант.
Срок 14 дней. Дам уточнения по вопросам.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! указывайте сроки и стоимость выполнения работы согласно задания.
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