Бюджет по договоренности

Доработка оформления заказа на сайте (OpenCart)

Сайт naprokat30.ru. Сейчас заказ можно оформить с/без регистрацией, клиент при оформлении заказа выбирает способ оплаты: оплата сразу через ROBOKASSA или по факту при получении. Таким образом заказ не будет оформлен, если клиент его не оплатил.

Надо построить логику оформления заказа следующим образом:

1. Клиент оформляет заказ указывает все параметры, включая способ оплаты, и отправляет заказ в магазин (не оплачивая его).

2. Менеджер обрабатывает заказ, проверяет наличие товара, связывается с клиентом для уточнения, если надо – вносит изменения в заказ.

3. После утверждения заказа менеджером клиент заходит в свой заказ и оплачивает его, если он выбрал способ оплаты он-лайн.

С зарегистрированными пользователями проблем возникнуть не должно, они получат доступ к своему заказу через личный кабинет. А вот как быть с незарегистрированными? Надо продумать и предложить, возможно вообще запретить заказ без регистрации (не хотелось бы) или без регистрации запретить оплату он-лайн – лучше вариант.

Срок 14 дней. Дам уточнения по вопросам.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! указывайте сроки и стоимость выполнения работы согласно задания.