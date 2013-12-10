Разработка интернет-магазина на Magento

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Ищется программист/ команда разработчиков для продолжения работ по переводу интернет-магазина на CMS Magento

Обязательна высокая квалификация и портфолио

типичные задачи

- интеграция sphinx-поиска

- мультивитринность

- процессинг платежей

- интеграция личного кабинета сайта с erp

- обслуживание масштабного каталога выгружаемого учетной системой (>150К товаров)

Оплата по договоренности. Проект срочный, срок запуска – февраль 2013

Magento
11 лет назад
dijurkin
Никита 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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