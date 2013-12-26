Убрать пункт с верхнего меню

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки167 просмотров

На сайте demet.com.ua меню организовано таким образом, что пункты верхнего меню также отображаются в боковом меню.

Необходимо:

1. убрать (каким-то образом отключить) пункт меню "оборудование AGP" сверху, но чтобы он остался в боковом меню.

2. подробно показать как это делается, чтобы мы сами могли в будущем отключать необходимые пункты меню.

11 лет назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

WebDev_2011
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Сергей сделал все быстро и качественно буквально за 5 минут! Спасибо!

Заявки фрилансеров

WebDev_2011
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поддержка магазина на Opencart (программирование/верстка)

    Требуется программист/верстальщик либо в паре: программист + верстальщик для поддержания сайта на Opencart 1.5.1.3Требования: Опыт работы от 2 летЗнание PHP, MySQL, JavaScriptHTML5, CSS, SCSS, знание адаптивной версткиОпыт системной сборки GulpОпыт работы с GitУсловия работы:УдаленноОбязанности:Установка модулейРазработка ...

    CSSGitHTMLJavaScriptMySQL
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обновление шаблона

    Есть шаблон интернет магазина от Magento ver. 1.4.2.0-rc1 Шаблон установлен и работает. Надо обновить шаблон до 1.8 Установить русский интерфейс Admin Panel и русифицировать сам магазин.

    Magento
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин

    Загрузка каталога товаров из прайс листа Excel Количество цен от 1 до 4 , статус покупателя, показ старой цены Автоматическая выгрузка каталога товаров в XML для Yandex Market Выписка счетов и квитанций ...

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • VamShop исправить и доработать модули

    1. Не работает автоматическое выставление счетов в киви. Найти и исправить проблему. 2. Сделать вывод общего веса покупок в корзине. 3. Сделать для модулей оплаты Киви и Яндекс, автоматический перевод суммы покупки в ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание Интернет-магазина

    Необходимо создать Интернет-магазин (интересует только программирование и верстка). Интересует на каком движке планируете создавать, примерная цена и сроки. Интернет-магазин достаточно стандартный (не требуется привязка к 1С, регистрации пользователя не ...

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на OpenCart

    $250

    Уважаемые разработчики, Необходима разработка инет-магазина "под ключь". В качестве движка выбран OpenCart. Выбран шаблон на http://www.templatemonster.com/ Подготовлен хостинг. Написан бриф на разработку, карта сайта. (прикладываю) ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад