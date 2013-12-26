Убрать пункт с верхнего меню

На сайте demet.com.ua меню организовано таким образом, что пункты верхнего меню также отображаются в боковом меню.

Необходимо:

1. убрать (каким-то образом отключить) пункт меню "оборудование AGP" сверху, но чтобы он остался в боковом меню.

2. подробно показать как это делается, чтобы мы сами могли в будущем отключать необходимые пункты меню.