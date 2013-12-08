Интернет-магазин на OpenCart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт11 заявок229 просмотров

Уважаемые разработчики,

Необходима разработка инет-магазина "под ключь".

В качестве движка выбран OpenCart.

Выбран шаблон на http://www.templatemonster.com/

Подготовлен хостинг.

Написан бриф на разработку, карта сайта. (прикладываю)

Необходимо:

1. Инсталлировать OpenCart

2. Переработать выбранный шаблон (перевод на русский, изменения под мои задачи)

Наполнение содержанием будем производить своими силами.

Opencart
11 лет назад
DASytin
Сытин 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$250
6 дней
Посредник. В качестве исполнителей привлекает неквалифицированных специалистов. Сам постоянно выпадал из контакта в процессе работы над проектом под разными предлогами. В результате обсуждения подробностей задания и согласования макетов сумма проекта была увеличена до 400$ (300$ для разработчика + 100$ на покупку шаблона), был внесен аванс. По истечении ДВУХ недель(уточнение 8 дней), сообщил, что не может выполнить проект в полном объеме и предложил вернуть часть аванса. Договорились, что сам найдет и подключит к работе нужного специалиста без увеличения бюджета проекта. В итоге бросил проект недоделанным, получив 350$ (уточнение: мной потраченных на проект 359,54$ из которых 259,54 были получены им и 100$ потрачены на приобретение шаблона). Без отладки, устранения ошибок в верстке и доводки функционала, дал контакты последнего привлеченного разработчика и предложил "сотрудничать напрямую" через 40 дней после истечения срока завершения проекта (с 16 декабря по 26 января). 10 февраля будет уже 2 месяца с даты принятия им этого проекта "в работу" и я с трудом его заканчиваю со сторонним специалистом. Доступ в админку сайта дал только после получения всех денег, в процессе наполнением содержанием сайта выявились массовые недоделки, ошибки и глупости в реализации функционала сайта, что привело к дополнительным затратам и переделкам. Вот такое "веселье". Переписка по скайпу и e-mail с ним сохранена и может быть предъявлена при необходимости. PS Ответ на его лживый комментарий и реальные скрины переписки нужно прочитать вот тут http://www.weblancer.net/users/DASytin/reviews/ Я внес уточнения в основной текст комментария на основании поднятой переписки. PPS Вы все еще читаете как ему нечего возразить и он цепляется за неточности в моем комменте? Пытается обвинить меня в нарушении обязательств? =) Читая мои ответы http://www.weblancer.net/users/DASytin/reviews/ вы все таки полистайте мои скриншоты и увидите, что по размеру полученного аванса он замечаний не высказал. Размер комиссии ему был дополнительно оплачен при окончательном расчете. А теперь он кричит о том, что его "обманули".... =) Так как я отвечаю по его "пунктам" то конечно скриншоты диалогов не последовательны в датах, а прикладывались для опровержения его слов. Но во многих моих скриншотах есть реальные даты и можно проследить как шло общение в процессе этой "разработки". =) Почему то он решил не читать мой ответ, а в пп3 я там расшифровываю, как я сложил 400$ на "проект" этого сайта и уточнил сумму ему лично перечисленную. Это видимо такой "деловой стиль", изученный им за пару лет развода клиентов на Заказы. А в конце, наш разработчик "благородных кровей" решил продолжить клеймить меня "безродным" происхождением. Интересно, на какой помойке он изучал деловую этику? То я "адовый" то "безродный".... Положительные отзывы его, на которые и я "купился" по ошибке, генерятся и собираются как раз с целью ввода в заблуждение клиентов. =) Есть чем гордиться, да... я потому и трачу свое время и силы на этот комментарий, чтобы было меньше тех, кто доверит этому "...." свой проект, деньги, время. =============================================================
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЕРЕШЕЛ СО ССЫЛКИ ПРО ЛЖИВЫЙ КОММЕНТАРИЙ - ЧИТАТЬ ПОСЛЕ РАЗДЕЛИТЕЛЯ "+++++++++++" Я всегда знал, насколько опасно работать с заказчиком, у которого нет ни одного отзыва. Дмитрий - классический "адовый клиент". Впредь буду более внимательным и избирательным. Отзыв Дмитрия полон вымысла, неточностей и преувеличений, поэтому я разберу здесь до винтиков все его голословные фразы, подкрепив их скриншотами из скайпа и почты. 1. "В качестве исполнителей привлекает неквалифицированных специалистов." --- Специалист был привлечен с согласия Дмитрия. Тот объем работы, который выполнил посредник, был полностью принят и оплачен Дмитрием без каких-либо замечаний. 2. "Сам постоянно выпадал из контакта в процессе работы над проектом под разными предлогами." --- Если вы заказчик, и сказали Дмитрию, что все будет готово в понедельник, будьте готовы что в 8-9 утра в понедельник вам в скайп и на почту придет сообщение о том, что вы куда-то пропали. Даже то, что вы не отвечаете в течение 1 минуты может быть воспринято, что вы "пропали" http://braincloud.ru/-review/screen1.png 3. "В результате обсуждения подробностей задания и согласования макетов сумма проекта была увеличена до 400$, был внесен аванс" --- Начальная сумма проекта - 250 долл. Сумма, на которой сошлись после обсуждения задания - 300 долл. Цифру в "400" я увидел впервые только в этом отзыве. Согласованая сумма (9 декабря): http://braincloud.ru/-review/screen2.png Полный расчет (30 декабря): http://braincloud.ru/-review/screen3.png 4. "По истечении ДВУХ недель, сообщил, что не может выполнить проект в полном объеме и предложил вернуть часть аванса." --- Здесь вступает в дело простая математика. http://www.weblancer.net/projects/562180.html - срок проекта - 6 дней, дата принятия - 10 декабря в 20.16. Таким образом, момент окончания проекта - 16 декабря в 20.16. Это сообщения было написано 18 декабря в 9.56 - http://braincloud.ru/-review/screen4.png Таким образом, я сообщил что не могу сдать проект спустя 1 неделю, 1 день, 13 часов и 40 минут. Думаю, комментарии по поводу "двух недель" излишни. Как видно по скриншоту выше, я предложил вернуть "любую часть предоплаты". Даже если бы мне пришлось вернуть 90 долл из тех 97 которые он перевел в качестве предоплаты, я сделал бы это без промедления. Дмитрий настоял чтобы проект заканчивал именно я, невзирая на то что некоторые вещи будет невозможно сделать из-за изначально ужасного качества выкупленного шаблона. http://braincloud.ru/-review/screen5.png 5. "В итоге бросил проект недоделанным, получив 350$. Без отладки, устранения ошибок в верстке и доводки функционала. " На сегодняшний день я получил от Дмитрия 97 + 150 = 247долл. Скидка в 50 долл с общей суммы была сделана, т.к сайт передавался другому специалисту для добавления некоторого функционала. 3 долл съела комиссия, хоть я и просил учитывать ее размер. Работа была принята 30 декабря, без каких-либо претензий и замечаний. Осталось доделать адаптивность сайта + написать функционал вывода счета к оплате. Договорились что я сделаю скидку в 50 долл, и Дмитрий обратится к другому специалисту, который за эти деньги доведет все до конца. http://braincloud.ru/-review/screen6.png http://braincloud.ru/-review/screen7.png 6. "Дал контакты последнего привлеченного разработчика и предложил "сотрудничать напрямую". --- Правильно говорить "единственного привлеченного работника". О существовании второго специалиста Дмитрий знал с самого начала, и добровольно согласился с ним сотрудничать. 7. "10 февраля будет уже 2 месяца с даты принятия им этого проекта "в работу" и я с трудом его заканчиваю со сторонним специалистом." --- Опять же - выполненный мной объем работ был принят и оплачен 30 декабря без каких либо замечаний и претензий по качеству. Что если вы забъете на проект до 2024 года? Тогда сможете так же сказать "Вот уже 10 лет прошло с дня принятия проекта, и я с трудом заканчиваю со сторонним специалистом" 8. "В процессе наполнением содержанием сайта выявились массовые недоделки, ошибки и глупости в реализации функционала сайта, что привело к дополнительным затратам и переделкам." --- Это основная причина, почему я хотел вернуть предоплату и отказаться от проекта. Шаблон насквозь сырой, код просто кошмарный, логика отсутствует напрочь. Нормально работать с ним просто невозможно. Сказал об этом Дмитрию 18 декабря: http://braincloud.ru/-review/screen8.png Наверное, чтобы прибавить веса своему отзыву, Дмитрий записал халатность разработчика шаблона на мой счет. Вместо заключания. Я больше никогда не буду работать с людьми без отзывов) Не удивлюсь если Дмитрий заведет себе новый "чистый аккаунт" без этого отрицательного отзыва. Я же просто рад, что наконец забыл про этот проект, как про страшный сон. P.S. для Дмитрия: Если верить вашим словам про 350долл, значит вы должны мне еще 103 долл. Кошелек для перевода - Z440870724997 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ P.P.S. Насчет "лживого комментария"... Как я и думал, Дмитрий накидает в ответный отзыв много разных скринов, не особо следя за хронологией событий и дат, и наделит их особыми, очень удобными для него пояснениями. Прокомментирую только вскользь, приведу только факты, т.к уже нет сил заниматься этой полемикой. 1. Аванс получен не полностью. -- Должен был получить $100. Курс 33.5 согласован с Дмитрием. Просил учитывать размер комиссии используемого сервиса. Получил на кошелек 3251.18. 3251.18/33.5 = 97.05 С радостью подарю Дмитрию учебник "Начальный курс математики" 2. Сумма проекта - 400 долл. -- Ну это просто эпичный бред. Дмитрий купил шаблон на templatemonster.com, решил что эта сумма входит в стоимость проекта, и что САМОЕ ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ - записал стоимость шаблона в сумму, полученную мной!! (фраза "В итоге бросил проект недоделанным, получив 350$".) Я настолько поражен этой безумной калькуляцией, что даже не могу прокомментировать... 3. ...Эти дешевые "передергивания" полное ребячество -- Наверняка Дмитрию незнакомы элементарные правила деловой вежливости. Стоимость моей работы - 250 долл. Я неоднократно просил Дмитрия учитывать размер комиссии используемого им сервиса. Если бы не "передергивания" - я получил бы 3251.18 по курсу 33.5 и 4905.88 по курсу 33.7 = $242.62. Мелочь, а неприятно. Если заказчик поступает так со всеми своми партнерами, то я не удивлюсь что через 1-2 года от компании http://terisboats.ru/ не останется и следа... Финальное заключение. Более в этой дискуссии участия не принимаю. - Для фрилансера - если в вам снится мало кошмаров, смело берите заказы от Дмитрия. - Для заказчика - на данный момент у меня 35 положительных отзывов, которые были получены почти за 3 года успешной работы с Weblancer'oм. Поэтому вам решать кому верить - мне либо этому человеку "без роду без племени"

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amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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