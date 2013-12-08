Интернет-магазин на OpenCart

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЕРЕШЕЛ СО ССЫЛКИ ПРО ЛЖИВЫЙ КОММЕНТАРИЙ - ЧИТАТЬ ПОСЛЕ РАЗДЕЛИТЕЛЯ "+++++++++++"
Я всегда знал, насколько опасно работать с заказчиком, у которого нет ни одного отзыва.
Дмитрий - классический "адовый клиент". Впредь буду более внимательным и избирательным.
Отзыв Дмитрия полон вымысла, неточностей и преувеличений, поэтому я разберу здесь до винтиков все его голословные фразы, подкрепив их скриншотами из скайпа и почты.
1. "В качестве исполнителей привлекает неквалифицированных специалистов."
--- Специалист был привлечен с согласия Дмитрия. Тот объем работы, который выполнил посредник, был полностью принят и оплачен Дмитрием без каких-либо замечаний.
2. "Сам постоянно выпадал из контакта в процессе работы над проектом под разными предлогами."
--- Если вы заказчик, и сказали Дмитрию, что все будет готово в понедельник, будьте готовы что в 8-9 утра в понедельник вам в скайп и на почту придет сообщение о том, что вы куда-то пропали. Даже то, что вы не отвечаете в течение 1 минуты может быть воспринято, что вы "пропали"
http://braincloud.ru/-review/screen1.png
3. "В результате обсуждения подробностей задания и согласования макетов сумма проекта была увеличена до 400$, был внесен аванс"
--- Начальная сумма проекта - 250 долл. Сумма, на которой сошлись после обсуждения задания - 300 долл. Цифру в "400" я увидел впервые только в этом отзыве.
Согласованая сумма (9 декабря):
http://braincloud.ru/-review/screen2.png
Полный расчет (30 декабря):
http://braincloud.ru/-review/screen3.png
4. "По истечении ДВУХ недель, сообщил, что не может выполнить проект в полном объеме и предложил вернуть часть аванса."
--- Здесь вступает в дело простая математика. http://www.weblancer.net/projects/562180.html
- срок проекта - 6 дней, дата принятия - 10 декабря в 20.16. Таким образом, момент окончания проекта - 16 декабря в 20.16.
Это сообщения было написано 18 декабря в 9.56 -
http://braincloud.ru/-review/screen4.png
Таким образом, я сообщил что не могу сдать проект спустя 1 неделю, 1 день, 13 часов и 40 минут. Думаю, комментарии по поводу "двух недель" излишни.
Как видно по скриншоту выше, я предложил вернуть "любую часть предоплаты". Даже если бы мне пришлось вернуть 90 долл из тех 97 которые он перевел в качестве предоплаты, я сделал бы это без промедления. Дмитрий настоял чтобы проект заканчивал именно я, невзирая на то что некоторые вещи будет невозможно сделать из-за изначально ужасного качества выкупленного шаблона.
http://braincloud.ru/-review/screen5.png
5. "В итоге бросил проект недоделанным, получив 350$. Без отладки, устранения ошибок в верстке и доводки функционала. "
На сегодняшний день я получил от Дмитрия 97 + 150 = 247долл. Скидка в 50 долл с общей суммы была сделана, т.к сайт передавался другому специалисту для добавления некоторого функционала. 3 долл съела комиссия, хоть я и просил учитывать ее размер. Работа была принята 30 декабря, без каких-либо претензий и замечаний. Осталось доделать адаптивность сайта + написать функционал вывода счета к оплате. Договорились что я сделаю скидку в 50 долл, и Дмитрий обратится к другому специалисту, который за эти деньги доведет все до конца.
http://braincloud.ru/-review/screen6.png
http://braincloud.ru/-review/screen7.png
6. "Дал контакты последнего привлеченного разработчика и предложил "сотрудничать напрямую".
--- Правильно говорить "единственного привлеченного работника". О существовании второго специалиста Дмитрий знал с самого начала, и добровольно согласился с ним сотрудничать.
7. "10 февраля будет уже 2 месяца с даты принятия им этого проекта "в работу" и я с трудом его заканчиваю со сторонним специалистом."
--- Опять же - выполненный мной объем работ был принят и оплачен 30 декабря без каких либо замечаний и претензий по качеству. Что если вы забъете на проект до 2024 года? Тогда сможете так же сказать "Вот уже 10 лет прошло с дня принятия проекта, и я с трудом заканчиваю со сторонним специалистом"
8. "В процессе наполнением содержанием сайта выявились массовые недоделки, ошибки и глупости в реализации функционала сайта, что привело к дополнительным затратам и переделкам."
--- Это основная причина, почему я хотел вернуть предоплату и отказаться от проекта. Шаблон насквозь сырой, код просто кошмарный, логика отсутствует напрочь. Нормально работать с ним просто невозможно. Сказал об этом Дмитрию 18 декабря:
http://braincloud.ru/-review/screen8.png
Наверное, чтобы прибавить веса своему отзыву, Дмитрий записал халатность разработчика шаблона на мой счет.
Вместо заключания.
Я больше никогда не буду работать с людьми без отзывов)
Не удивлюсь если Дмитрий заведет себе новый "чистый аккаунт" без этого отрицательного отзыва.
Я же просто рад, что наконец забыл про этот проект, как про страшный сон.
P.S. для Дмитрия:
Если верить вашим словам про 350долл, значит вы должны мне еще 103 долл.
Кошелек для перевода - Z440870724997
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P.P.S. Насчет "лживого комментария"...
Как я и думал, Дмитрий накидает в ответный отзыв много разных скринов, не особо следя за хронологией событий и дат, и наделит их особыми, очень удобными для него пояснениями.
Прокомментирую только вскользь, приведу только факты, т.к уже нет сил заниматься этой полемикой.
1. Аванс получен не полностью.
-- Должен был получить $100. Курс 33.5 согласован с Дмитрием. Просил учитывать размер комиссии используемого сервиса. Получил на кошелек 3251.18. 3251.18/33.5 = 97.05
С радостью подарю Дмитрию учебник "Начальный курс математики"
2. Сумма проекта - 400 долл.
-- Ну это просто эпичный бред. Дмитрий купил шаблон на templatemonster.com
, решил что эта сумма входит в стоимость проекта, и что САМОЕ ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ - записал стоимость шаблона в сумму, полученную мной!! (фраза "В итоге бросил проект недоделанным, получив 350$".)
Я настолько поражен этой безумной калькуляцией, что даже не могу прокомментировать...
3. ...Эти дешевые "передергивания" полное ребячество
-- Наверняка Дмитрию незнакомы элементарные правила деловой вежливости. Стоимость моей работы - 250 долл. Я неоднократно просил Дмитрия учитывать размер комиссии используемого им сервиса. Если бы не "передергивания" - я получил бы 3251.18 по курсу 33.5 и 4905.88 по курсу 33.7 = $242.62. Мелочь, а неприятно. Если заказчик поступает так со всеми своми партнерами, то я не удивлюсь что через 1-2 года от компании http://terisboats.ru/
не останется и следа...
Финальное заключение. Более в этой дискуссии участия не принимаю.
- Для фрилансера - если в вам снится мало кошмаров, смело берите заказы от Дмитрия.
- Для заказчика - на данный момент у меня 35 положительных отзывов, которые были получены почти за 3 года успешной работы с Weblancer'oм. Поэтому вам решать кому верить - мне либо этому человеку "без роду без племени"