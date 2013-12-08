1) Открываем новый раздел, когда версталось меню не продумали дополнительные разделы. Сейчас добавил новый раздел, при наведении на раздел, подсвечивается всё меню. Это показано на скрине и это нужно убрать. 2) Корзина была доработана, ...
Настроить Корзину на opencart 1.5.5.1
Добрый день всем профи..
Нужно настроить упрощенную корзину на opencart
1. нужно убрать все лишние поля при оформлении заказа..оставить только ( Имя, Почта, Телефон, Адрес.)
2. Способ доставки сделать надо ( Доставка курьером, Новая почта )
3. Способ оплаты ( LIQPAY(переадресация на LIQPAY (доступ и сам "мерчант" дам))), или наличными при получении товара )
Самое важное чтоб это все было на одной странице корзины, для того чтобы не путать клиента..(все оформление покупки в одной странице) .
После чего этот заказ отображается как обычно в админ панели сайта и приходит на почту.
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А тот клиент который уже зарегистрирован на сайте , то его поля в корзине при покупке уже автоматически заполнены.
Более подробно по скайпу yaroslav09091983
Указывайте цену и сроки.
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