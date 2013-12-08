Настроить Корзину на opencart 1.5.5.1

Добрый день всем профи..

Нужно настроить упрощенную корзину на opencart

1. нужно убрать все лишние поля при оформлении заказа..оставить только ( Имя, Почта, Телефон, Адрес.)

2. Способ доставки сделать надо ( Доставка курьером, Новая почта )

3. Способ оплаты ( LIQPAY(переадресация на LIQPAY (доступ и сам "мерчант" дам))), или наличными при получении товара )

Самое важное чтоб это все было на одной странице корзины, для того чтобы не путать клиента..(все оформление покупки в одной странице) .

После чего этот заказ отображается как обычно в админ панели сайта и приходит на почту.

_______________________________________________

А тот клиент который уже зарегистрирован на сайте , то его поля в корзине при покупке уже автоматически заполнены.

Более подробно по скайпу yaroslav09091983

Указывайте цену и сроки.