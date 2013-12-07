Уважаемые разработчики! Необходимо создать небольшой интернет-магазин под ключ. Магазин будет иметь 2 категории товаров, так что делаем упор на дизайн и креатив интерфейса. Бюджет данного проекта: 12 000 рублей (за ...
Интернет-магазин на Битрикс
Здравствуйте,
на данный момент нужно интегрировать готовую верстку на Битрикс. От Вас - обязателен опыт интеграции ИМ, соблюдение сроков, постоянное нахождение на связи. От нас - достойная оплата. Подробности - кандидатам.
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