Обновление версии CMS ImageCMS Shop: 4.0 на 4.5.1

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки143 просмотра

Работающий интернет-магазин нужно перевести на последнюю версию ImageCMS Shop 4.5.1

Адаптировать дизайн под новую сетку шаблона ImageCMS Shop New Level.

Добавить 25 страниц (текст и 2-3 изображения).

Настроить все модули, навигацию и фильтр товаров.

11 лет назад
constantinalex
Александров 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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