Требуется перенос работающего магазина на OpenCart "Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1" на новый сервер с настройкой сервера под магазин. Так же требуется его дальнейшее круглосуточное администрирование (техподдержка). Дополнительные работы: -Создание модуля переноса данных ...
Обновление версии CMS ImageCMS Shop: 4.0 на 4.5.1
Работающий интернет-магазин нужно перевести на последнюю версию ImageCMS Shop 4.5.1
Адаптировать дизайн под новую сетку шаблона ImageCMS Shop New Level.
Добавить 25 страниц (текст и 2-3 изображения).
Настроить все модули, навигацию и фильтр товаров.
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