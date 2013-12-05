Установил модуль CSV Import/Export сделал экспорт описания товаров, поменял пару названий, и импортировал, а файл был в иерогливах и оно так и имортировало весь товар на сайте теперь без названия и описания. Срочно нужно восстановить ...
Перенос сайта на новый сервер+доработка магазина.
Требуется перенос работающего магазина на OpenCart "Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1" на новый сервер с настройкой сервера под магазин. Так же требуется его дальнейшее круглосуточное администрирование (техподдержка).
Дополнительные работы:
-Создание модуля переноса данных по API (Перенос данных заказа на сервер службы доставок)
-Работа над устранением ошибок в скрипте сайта.
-Работа над юзабилити
-Ускорение работы сайта.
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