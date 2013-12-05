Перенос сайта на новый сервер+доработка магазина.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок428 просмотров

Требуется перенос работающего магазина на OpenCart "Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1" на новый сервер с настройкой сервера под магазин. Так же требуется его дальнейшее круглосуточное администрирование (техподдержка).

Дополнительные работы:

-Создание модуля переноса данных по API (Перенос данных заказа на сервер службы доставок)

-Работа над устранением ошибок в скрипте сайта.

-Работа над юзабилити

-Ускорение работы сайта.

Opencart
11 лет назад
Aleksandrfs
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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