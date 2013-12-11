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Изменения в фильтр товаров. Сайт - набор php стр.
Сайт maxshina.dn.ua – набор Php страниц без CMS.
На шинах, грузовых шинах и дисках работают фильтры. Параметры все фильтруют разные (по размерам товара). Что я про них знаю:
Заливаю прайс в csv формате в таком же порядке колонок как на сайте, на фтп сервер, потом через ссылку он загружается в Интернет.
Модели называются именно так, как страницы и картинки и описания – это все автоматически прикрепляется, (если есть например фото или описания или страницы (они создаются вручную), их может не быть) для каждой модели по названию бренда и модели.
Есть всплывающие описания (когда наводишь курсор на модель), если описания нет выводится определенная надпись для всех одна (описание на доработке).
ели нет фото для определенной модели - выводится nofoto - разное для шин и дисков.
Из фильтра можно зайти на страницу конкретного товара, если нет стр., то по ней просто нельзя перейти.
Когда я залила прайс, я в админ панели вручную выбираю модели, так называемые популярные модели – это, те которые выводятся на передней странице.
Я хочу
1. В фильтре дисков, в параметре ширина исправить ошибку, у нас она не болшьше 9,9, а на самом деле она есть и больше. Если я загружаю модель с шириной, например 11, оно ее переделывает в 9,9 – чтоб 11 отражалось как 11.
2. Я предоставлю переделанную серую ячейку таблицы фильтра (ту, в которой за фото выдаются парамеры). Тот, кто будет делать должен мне сказать четкий размер того, что мне нужно предоставить. И эти ячеыки нужно будет сделать как сейчас есть одна темней, другая светлей, по очереди. Когда на нее наводишь курсор – она загорается (если есть ссылка на соотв. страницу).
3. В прайс, который я заливаю, я добавляю информацию об акции. Это всего товаров 20 на которые была старая цена, а стала сниженная новая. В результате, если человек выбрал что-то в фильтре и ему, среди прочих выпала эта модель, то он ее видит с перечеркнутой старой большой ценой и новой, написанной красной (это все в колонке цена). И где-то небольшая пометка - акция. И у такой позиции немного другая ячейка. Я ее предоставляю. И если чел отфильтровал ее резмер, то она выскакивает по приоритетности первая, независимо от остальных параметров. Это касается шин, дисков и грузовых шин.
4. Я пердоставлю переделанную картинку шапки прайса. По размеру. Нужно ее вставить.
Правила. Сайт рабочий все изменения вносить только так: Сначала подготовить, первыми для грузовых шин, со моной в режиме он-лайн располагать временем, чтоб все наладить. Потом располагать временем, что наладить это сначала на дисках, потом на шинах. Все ошибки нужно исправлять сразу.
Просьба трезво оценивать свой гонорар.
Выбранный исполнитель
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