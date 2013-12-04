Онлайн заказ.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки158 просмотров

Всё в файле

11 лет назад
advance_pt
Петр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать интернет-магазин

    Добрый день!В интернет -магазин на движке Магенто нужно исправить и доработать: 1. В карточке товара сделать чтобы нормально открывались фотографии с товаром и перелистывались 2. изменить и добавить пункты(чтобы можно было выбрать) при ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редирект дублей в Джумле (в модуле SH404sef)

    Необходимо настроить компонент SH404, проанализировать ссылки и аккуратно и профессионально убрать дубли, нежелательные и неправильные ссылки чтобы не повредить индексации. Возможно, дубли возникли после добавления новых категорий и пунктов меню.

    Joomla
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт под ключ

    Здравствуйте, мы хотим заказать несколько сайтов, со всеми триггерами БМ и сейчас выбираем исполнителей. Сайт электроники примерно 15 категорий 300 товаров. Сайт постельного белья 15 товаров. Сайт по пиломатериалам 10 товаров. ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка и-м на сантафоксе

    Нужно доработать карточку товара и страницу оформления заказа. вывод строк характеристик товара Ресайз картинок небольшие правки в дизайне Верстка страницы заказа есть, надо ее натянуть и настроить Бюджет небольшой.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить модуль оплаты в OpenCart

    $10

    Необходимо добавить 3 похожих модуля оплаты (картой, эл.деньгами, терминал) через платежную систему Яндекс.Деньги. Есть образец html-формы оплаты, которую необходимо интегрировать в OpenCart. И, если нужен, есть протокол передачи данных. ...

    HTMLOpencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка магазина на Prestashop

    $2500

    Требуется доработать магазин на Prestashop. Написание новых модулей, оптимизация старых. Работы много, оплачивается хорошо. Если вы хорошо знаете Prestashop, вам надоело клепать однообразные магазинчики и вы ищете долгосрочную работу прошу ответить на ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин (площадка продаж с комиссией) ТЗ

    Магазин по продаже материалов для ремонта и строительства, так же предметов интерьера и мебели. Есть ТЗ , нужен специалист или даже 2 которые смогут написать такой сайт где люди - клиенты сайта ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки интернет-магазина на OpenCart

    Необходимо сделать некоторые правки на интернет-магазине. Есть перечень задач, которые необходимо сделать. К примеру, - Поиск работает не правильно - Необходимо настроить просмотр фотографий товара в карточке товара - ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дописать или поправить витрину интернет-магазина

    Дописать или поправить витрину плагина интернет-магазина на WP В плагине интернет-магазина для вордпресс нужно изменить вывод товаров на витрине. Подробности в прилагаемом файле. Пожалуйста, укажите вашу цену.

    WordPress
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад