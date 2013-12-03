Дописать или поправить витрину интернет-магазина

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Дописать или поправить витрину плагина интернет-магазина на WP

В плагине интернет-магазина для вордпресс нужно изменить вывод товаров на витрине.

Подробности в прилагаемом файле.

Пожалуйста, укажите вашу цену.

WordPress
11 лет назад
Alex_Nk
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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