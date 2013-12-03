Изменение и настройка шаблона osCommerce

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Закрыт4 заявки137 просмотров

В существующий шаблон нужно:

1. Поменять расположение товара.

2. Вставить сортировку по категориям товара.

сайт:

cablestore.kz

Сумма и сроки.

Спасибо!

11 лет назад
40umov
Максим 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров