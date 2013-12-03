У меня сайт (посадочная страница) по продаже усиленных аккумуляторов для телефонов Samsung Ассортимент маленький. Система оплаты подключена. Что необходимо сделать: Проработать дизайн полностью. Меня кроме баннера ничего не устраивает. ...
Изменение и настройка шаблона osCommerce
В существующий шаблон нужно:
1. Поменять расположение товара.
2. Вставить сортировку по категориям товара.
сайт:
Сумма и сроки.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищу программиста по OpenCart Необходима редакция нескольких модулей, а точнее расширение функционала требование - глубокое знание PHP с заинтересовавшимися обсужу детали в скайпеИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно заменить стандартный неудобный модуль оплаты OpenCart, состоящий из 6 шагов, на максимально удобный как для клиента, так и максимально функциональный для администратора в части настроек способов оплаты, доставки, и пр. ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Установили модуль http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/simai.catalogyandex/ Задача выгрузить фид для различных агрегаторов(яндекс маркет, викимарт, торг мэйл), а также научить как это делать. В родном выгружаются товары не в наличие, нет выбора категорий для выгрузки, нет возможности ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Интернет-магазины ждут программиста, который будет о них заботиться. Есть план развития сайтов на ASP.NET framework 4.5 + SQL Server и PHP+MySql. Задач много и постоянно появляются новые. Примеры задач: - Улучшение товарного фильтра ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $200
Желательно прислать примеры работ! Нужно сверстать сайт и разместить на хостинге. Система не принципиально. Дизайн есть, но можно свой Хостинг и домен есть. Обязательный функционал: автоматический импортер товаров ...Закрыт11 лет назад
- $130
Добрый день! Необходимо выполнить следующую работу: разработка посадочной страницы. Задача хорошо формализована (будет предоставлен эскиз дизайна) и не отнимет много времени у опытного веб-мастера. По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество. Минимальное ТЗ: 1. Общие ...Закрыт11 лет назад
- $165
Требуется создать сайт для продажи недвижимости! цена 5 т.р. Создание макета и верстка! Все вопросы и предложения мне вконтакт - http://vk.com/zhenyckaЗакрыт11 лет назад
- $150
Лендингдля продажи магнитных конструкторов Magformers (4 разных набора) с формой заказа, в которой возможен выбор конструктора из 4-х разных и формой непосредственного заказ без выбора набора.Закрыт11 лет назад