Изменение и настройка шаблона osCommerce

Установили модуль http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/simai.catalogyandex/ Задача выгрузить фид для различных агрегаторов(яндекс маркет, викимарт, торг мэйл), а также научить как это делать. В родном выгружаются товары не в наличие, нет выбора категорий для выгрузки, нет возможности ...