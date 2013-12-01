Разработка landing page (под категорию товара)

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок151 просмотр

Добрый день! Необходимо выполнить следующую работу: разработка посадочной страницы. Задача хорошо формализована (будет предоставлен эскиз дизайна) и не отнимет много времени у опытного веб-мастера. По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество.

Минимальное ТЗ:

1. Общие сведения. Необходимо разработать landing page на конкретные продукты из ассортимента интернет-магазина: по предоставленному эскизу сверстать lp, добавить минимум php (для отправки нотификации на e-mail Заказчика, подробности ниже). Результат: набор файлов, готовых для размещения на хостинг-сервере.

2. Исходные данные для начала работы: описание целей и концепции посадочной страницы, макет (подготовлен в wysiwyg web builder).

3. Структура:

3.1. Главная страница на которой будет предоставлена общая информация, ограниченный список товаров, форма заказа обратного звонка, форма для заявки в произвольном виде, форма получения дополнительных материалов. Возможно покупка готового подходящего макета на ресурсе типа themeforest.com и его адаптация. Приобретение макета за счет Заказчика (по согласованию). Все формы должны формировать e-mail, получатель, тема, содержимое должны настраиваться;

3.2. Страница «спасибо за заказ»;

3.3. Страница или лайтбокс для заказа обратного звонка;

4. Дополнительно:

4.1. Для оформления возможно использование стоковых изображений по выбранной тематике.

4.2. Желательно использование html5.

5. Срок и стоимость:

5.1. Срок: не более 5 календарных дней;

5.2. Оплата: 4000 рублей. Возможен перевод на банковскую карту, электронные деньги, другие способы оплаты обсуждаются.

HTMLPHP
11 лет назад
baranovskiy-ae
Александр 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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