1. На лицевой части сайта есть баннеры, никак не удается сделать так чтобы они соответствовали, большой баннер - маленький баннер. 2. Поменять имя кнопки вместо "Shop now" на русское "Купить" ...
Настройка ИМ на prestashop
Установить купленный шаблон. Настроить корзину
Заявки фрилансеров
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