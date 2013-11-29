Дамп базы данных webasyst для смены хостинга

Нужно перенести магазин с сервера фрегат

на хостинг авахост

Имеется фтп доступ и шел доступ

никогда с этой штукой не работал

нужно сделать дамп базы данных

попробовал по фтп залить дампер

директория защищена от записи как в шел это править я не слишком то в курсе