Дамп базы данных webasyst для смены хостинга

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Завершен6 заявок141 просмотр

Нужно перенести магазин с сервера фрегат

на хостинг авахост

Имеется фтп доступ и шел доступ

никогда с этой штукой не работал

нужно сделать дамп базы данных

попробовал по фтп залить дампер

директория защищена от записи как в шел это править я не слишком то в курсе

Webasyst
11 лет назад
susorov
51 год
11 лет в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

alexchspb
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Работа выполненна отлично и в срок Исполнителем доволен рекомендую
Отличный заказчик - четкое задание и своевременная оплата. Все время был на связи и отвечал на все вопросы, когда они возникали. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alexchspb
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад