Модули слайдера, банера и менеджер LP страниц

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Закрытнет заявок117 просмотров

Магазин работает на Prestashop 1.4.7

Для нужд маркетинга нужно добавить на сайт bestfromthai.ru/shop/ три элемента:

* Слайдер на главной магазина (bestfromthai.ru/shop/)

* Банер / слайдер в боковую панель

* модуль управления посадочными страницами

предпочтение отдается внедрению готовых модулей, нежели разработке с нуля.

Очень подробно расписано в приложение. Пишите вопросы, стоимость и сроки.

PrestaShop
11 лет назад
gtonik
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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