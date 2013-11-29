Модули слайдера, банера и менеджер LP страниц

Магазин работает на Prestashop 1.4.7

Для нужд маркетинга нужно добавить на сайт bestfromthai.ru/shop/ три элемента:

* Слайдер на главной магазина (bestfromthai.ru/shop/)

* Банер / слайдер в боковую панель

* модуль управления посадочными страницами

предпочтение отдается внедрению готовых модулей, нежели разработке с нуля.

Очень подробно расписано в приложение. Пишите вопросы, стоимость и сроки.