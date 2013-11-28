Интернет-магазин расходных материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок164 просмотра

Интернет-магазин уже существует на арендованной площадке, необходимо перенести его (скорее всего на Joomla), настроить фильтрацию, хороший поиск по моделям принтеров (как пример).

Joomla
11 лет назад
TigraLy
38 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров