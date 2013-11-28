Необходим Интернет магазин автоаксессуаров под ключ, корзиной, привязкой к платежным системам вроде этого http://carbon1.ru. Указываем сроки, цену и примеры работ
Интернет-магазин расходных материалов
Интернет-магазин уже существует на арендованной площадке, необходимо перенести его (скорее всего на Joomla), настроить фильтрацию, хороший поиск по моделям принтеров (как пример).
Заявки фрилансеров
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