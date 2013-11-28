Доработка Shop Script 5 и разработка плагинов

Требуется опытный программист для доработки магазина на http://www.shop-script.ru 5-ой версии

Есть сверстанный шаблон для магазина, большая часть его уже встроена в CMS (главная страница, страница категорий, карточка товара), возможно требуются мелкие правки, особенно в карточке товара.

Так же потребуется создание нескольких плагинов, и расширение функционала CMS, возможно покупка и установка уже существующих.

Вкратце о модулях:

1) На странице карточки товара нужно будет выводить блок с несколькими видео роликами, пример реализации: http://сушилкалеса.рф/#p3

2) Доработка корзины на примере wikimart.ru

И еще ряд плагинов.

В будущем понадобится приложение для создания полноценной партнерской программы, с возможностью встраивания виджетов с товарами на сторонние сайты посредством вставки js кода, с личным кабинетом партнера на сайте и т.д.

ТЗ в приложении(там где мало информации, или "предложить варианты" можно пропускать). Все пункты ТЗ обсуждаемы, возможно сможете предложить лучший вариант реализации тех или иных доработок.

На первом этапе нужно доработать корзину, карточку товаров, и разработать плагин для вывода видео на странице.