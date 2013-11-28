Здравствуйте! Ищу специалиста по настройке Virtuemart, Robokassa, подключение SMS агрегатора. Сроки и цену, пожалуйста.
Доработка Shop Script 5 и разработка плагинов
Требуется опытный программист для доработки магазина на http://www.shop-script.ru 5-ой версии
Есть сверстанный шаблон для магазина, большая часть его уже встроена в CMS (главная страница, страница категорий, карточка товара), возможно требуются мелкие правки, особенно в карточке товара.
Так же потребуется создание нескольких плагинов, и расширение функционала CMS, возможно покупка и установка уже существующих.
Вкратце о модулях:
1) На странице карточки товара нужно будет выводить блок с несколькими видео роликами, пример реализации: http://сушилкалеса.рф/#p3
2) Доработка корзины на примере wikimart.ru
И еще ряд плагинов.
В будущем понадобится приложение для создания полноценной партнерской программы, с возможностью встраивания виджетов с товарами на сторонние сайты посредством вставки js кода, с личным кабинетом партнера на сайте и т.д.
ТЗ в приложении(там где мало информации, или "предложить варианты" можно пропускать). Все пункты ТЗ обсуждаемы, возможно сможете предложить лучший вариант реализации тех или иных доработок.
На первом этапе нужно доработать корзину, карточку товаров, и разработать плагин для вывода видео на странице.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
сайт http:// keraplant . natix . ru 1) Поправить процедуру оформления заказа. 2) Изменить оформление подарков (есть товары с подарками - тогда список подарков отображается в корзине). 3) Есть подозрение на ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для поддержания и написания доп. модулей для системы товарного учета на Microsoft Access Наш движок http://www.diafan.ru Сам сайт www.gusi-lebedi.ru Мои данные в учеткеИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Мне нужен интернет магазин. Копия галерея Шинуа. Товары будут другие, но дизайн 100% как у них! Расположение товаров, меню все как на этом сайте. Прошу писать свою почту я отвечу.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно установить цели на одностраничнике и настроить вебвизер в яндекс-метрикеИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
за образец структуры, наворотов, дизайна и всего прочего берем этот сайт: www.ansgear.com корзина заказа идет сразу с миниатюрами, что заказчику очень нравится. цвет дизайна - красный белый черный ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт11 лет назад
Требования: - Интерес к разработке. Желание сделать крутой продукт. Продумывать мелочи, а не лишь бы отстреляться. - Глубокий опыт работы с PHP5 - Опыт работы с 1С Битрикс обязателен - Знание ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад