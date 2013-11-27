Необходимо интегрировать “ру-курьер” с магазином Open Cart. Видение такое: cron скрипт, который через определённый промежуток времени проверяет по защищенному каналу наличие новых заказов в админке OPENCART Схема работы: Через установленный промежуток времени ...
Интернет-магазин под ключ
за образец структуры, наворотов, дизайна и всего прочего берем этот сайт: www.ansgear.com
корзина заказа идет сразу с миниатюрами, что заказчику очень нравится.
цвет дизайна - красный белый черный
- интеграции с 1С не будет
- новинки, спецпредложения, распродажа будет
- две цены у товара - будет
- корзина будет на аяксе
- если ты не зарегистрирован, то при оформлении заказа предлагают выбор - или залогиниться, или внести свои контакты. при этом корзина не обнуляется.
- если предлагаем акцию/скидку (публикуем новость) то к ней надо указать список товаров, на которые идет скидка. когда читаем эту новость, снизу выводится список товаров со скидкой.
- структура каталога как на этом сайте
- список товаров выводится в строку, как на этом сайте
поиск работает по подстроке. на этом сайте поиск ищет только товары. может это и правильно? Затем появляется дополнительное поле поиска-фильтра-сортировки, для уточнения результатов. при каждом использование этого поля происходит постоянное уточнение.
- все разделы, подразделы и фото товаров оформлены как кнопки на этом сайте, только диз другой.
- миниатюры товаров также в виде кнопок
- при загрузке главного фото товара, на него автоматом накладывается водяной знак
- графические баннеры
- при разработке дизайна нужно нарисовать несколько страниц - главная (сборная), список разделов, список товаров, описание товара, список новостей, текстовая страница.
структура:
Оборудование для Клубов
Комплекты Индивидуальные
Маркеры
Маски и Линзы
Фидеры и Аксессуары
Баллоны и Аксессуары
Стволы
Харнессы и Тубы
Одежда и Аксессуары
Основные Аксессуары для Пейнтбола
Апгрейды и Зап. Части для Маркеров
Защита Тела
Пейнтбольные Шары
Подарочные Сертификаты
Заявки фрилансеров
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