Интернет-магазин под ключ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт19 заявок226 просмотров

за образец структуры, наворотов, дизайна и всего прочего берем этот сайт: www.ansgear.com

корзина заказа идет сразу с миниатюрами, что заказчику очень нравится.

цвет дизайна - красный белый черный

- интеграции с 1С не будет

- новинки, спецпредложения, распродажа будет

- две цены у товара - будет

- корзина будет на аяксе

- если ты не зарегистрирован, то при оформлении заказа предлагают выбор - или залогиниться, или внести свои контакты. при этом корзина не обнуляется.

- если предлагаем акцию/скидку (публикуем новость) то к ней надо указать список товаров, на которые идет скидка. когда читаем эту новость, снизу выводится список товаров со скидкой.

- структура каталога как на этом сайте

- список товаров выводится в строку, как на этом сайте

поиск работает по подстроке. на этом сайте поиск ищет только товары. может это и правильно? Затем появляется дополнительное поле поиска-фильтра-сортировки, для уточнения результатов. при каждом использование этого поля происходит постоянное уточнение.

- все разделы, подразделы и фото товаров оформлены как кнопки на этом сайте, только диз другой.

- миниатюры товаров также в виде кнопок

- при загрузке главного фото товара, на него автоматом накладывается водяной знак

- графические баннеры

- при разработке дизайна нужно нарисовать несколько страниц - главная (сборная), список разделов, список товаров, описание товара, список новостей, текстовая страница.

структура:

Оборудование для Клубов

Комплекты Индивидуальные

Маркеры

Маски и Линзы

Фидеры и Аксессуары

Баллоны и Аксессуары

Стволы

Харнессы и Тубы

Одежда и Аксессуары

Основные Аксессуары для Пейнтбола

Апгрейды и Зап. Части для Маркеров

Защита Тела

Пейнтбольные Шары

Подарочные Сертификаты

11 лет назад
ss2002
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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