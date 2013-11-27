Создать сайт на opencart

Перенести сайт (товары, ссылки, структуры) http://velothebest.com из существующей самописной CMS в Opencart

Дизайн должен остаться существующий. Требуется перенос всего товара и сохранение всех ссылок (или редирект). В CMS нужна синхронизация с 1С (выгрузка из 1С для создания товара, импорт названия, наличия и цены)

Так же нужно будет доработать Главную страницу (каталог) - сделать ее по образу rozetka.ua или allo.ua

Сделать бегущую полоску с брендами как на all4cycling.com

Доработать страницу товара как на all4cycling.com/shop/en/bib-shorts-parentini-puno-blue-pm-30823.html

Авторизацию с помощью ВК и Facebook. Оплата онлайн с помощью Приватбанк

Автоматический подбор похожих товаров. SEO перелинковка. Фильтры. Отзывы к товарам. Сравнение товаров. Комплекты. Просмотренные товары. SMS уведомление покупателя.

Типы цен. Распродажа. Интеграция с google analytics

Указывайте срок выполнения. Ваш опыт. Цену.