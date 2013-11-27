Необходимо интегрировать “ру-курьер” с магазином Open Cart. Видение такое: cron скрипт, который через определённый промежуток времени проверяет по защищенному каналу наличие новых заказов в админке OPENCART Схема работы: Через установленный промежуток времени ...
Создать сайт на opencart
Перенести сайт (товары, ссылки, структуры) http://velothebest.com из существующей самописной CMS в Opencart
Дизайн должен остаться существующий. Требуется перенос всего товара и сохранение всех ссылок (или редирект). В CMS нужна синхронизация с 1С (выгрузка из 1С для создания товара, импорт названия, наличия и цены)
Так же нужно будет доработать Главную страницу (каталог) - сделать ее по образу rozetka.ua или allo.ua
Сделать бегущую полоску с брендами как на all4cycling.com
Доработать страницу товара как на all4cycling.com/shop/en/bib-shorts-parentini-puno-blue-pm-30823.html
Авторизацию с помощью ВК и Facebook. Оплата онлайн с помощью Приватбанк
Автоматический подбор похожих товаров. SEO перелинковка. Фильтры. Отзывы к товарам. Сравнение товаров. Комплекты. Просмотренные товары. SMS уведомление покупателя.
Типы цен. Распродажа. Интеграция с google analytics
Указывайте срок выполнения. Ваш опыт. Цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо настроить router.php так, что бы были ссылки 2х уровневыми - сайт/продукт, сайт/название подкатегории, сайт/категория, при этом сохранить всю структуру в вирте. Бюджет 600р.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $70
Сайт рабочий, нужно дошлифовать. ТЗ: https://dl.dropboxusercontent.com/u/35629148/task.docx Предложения от посредников и студий не интересны.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть интернет-магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com Необходимо-сделать все ссылки читабельними, без разных непонятных чисел и букв, то есть структурно-логическими. (чтоб потом гуглу было проще искать) ТЗ прикрепил, касается всех разделов и подразделов.Закрыт11 лет назад
Есть интернет-магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com Необходимо доработать форму заказа. ТЗ в файлеИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть интернет магазин на Битриксе-http://aleanza-shop.com Не нравиться форма заказа через корзину . Чтоб не придумывать что-то новое, самым оптимальным вариантом вижу совместить формы из тех фото что я сбросил.Закрыт11 лет назад
Добрый день. Необходима помощь. Программист, работающий с проектом, постоянно пропадает со связи и долгое время не может закончить проект (недавно пол-года отметили). Ищу помощи тут. В кратце, требуется: 1) доработать сам интернет-магазин ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно внести некоторые изменения согласно ТЗ: https://docs.google.com/document/d/11mgH1kQ_gc6IndjHNkio67TampsymijpEgP-R-qS5LU/editИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Требуется добавить на сайт интернет магазина shopcms модуль оплаты каратами, для приёма платежей от покупателей. Жду ваших предложений.Закрыт11 лет назад
- $250
Необходимо сделать простой по функционалу сайт, с выводом информации с другого сайта и полноценного личного кабинета с историей клиента и его балансом. Примерное ТЗ: 1. Парсинг, но не в прямом смысле, а вывод запрошенных данных ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад